遠洋漁船船長遇害5個月仍未找到遺體　家屬：疑犯申請精神病鑒定

今年3月中旬，一名遠洋漁船的船長在印度洋公海海域被船員殺害，並拋屍落海。周二（12日），死者女兒再度發聲，透露事發至今已有5個月，被拋至公海的父親遺體仍未找到，案件偵辦暫時陷入僵局。出乎她意料的是，疑犯已於6月底提出精神病鑒定申請。威海海警局工作人員周三（13日）回覆，一切以官方通報為準。



據此前報道，3月20日凌晨，網友「小星」在小紅書上發文稱，其身為船長的父親於3月11日在印度洋公海海域被船員殺害並拋向公海。3月24日，威海海警局發布情況通報稱，3月11日，榮成市一艘遠洋漁船在公海發生一宗刑事案件，致1人死亡。威海海警局已於3月12日立案，犯罪嫌疑人已被控制，涉事船隻正在返港。案件依法偵辦中。4月，遇害船長家屬稱，疑犯已移送檢察院提請批准逮捕。

涉事漁船。（小紅書）

周二，小星透露，事發至今已有5個月，被拋至公海的父親遺體仍未找到，案發後的一段時間，小星父親的朋友們曾開船去案發海域附近尋找打撈，但沒有坐標下，無異於大海撈針。小星又指，連疑犯本人也不清楚拋屍地點，因當時他關閉了定位，行兇後又開著船亂跑了一個多小時。

她從相關部門了解到，因父親遺體尚未找到，證據鏈不完整，案件偵辦暫時陷入僵局，因找不到遺體就鑒定不出來死亡，需要討論能不能給個死亡的結論。而更出乎她意料的是，疑犯已於今年6月底提出精神病鑒定申請，目前還沒有結果。

此前，警方曾向小星提供一段船員拍攝的短片，當時其父已經被兇手從二樓的船長室扔到一樓甲板，且兇手試圖將他拋下海，「可是視頻戛然而止」。小星表示，漁船公司稱兇手動手前將閉路電視砸毀，因此只有船員拍攝的影片，「視頻裏爸爸已經躺在甲板上不動了」。對於這段影片，小星稱不方便提供。

小星收到警方提供的父親在船上遺留的花草等物件。（小紅書）

北京康達（鄭州）律師事務所律師姚坤稱，本起事件遺體缺失，導致證明「死亡結果」和「死亡原因」的直接證據缺失，極大增加了偵辦難度，使證據鏈存在關鍵缺口，容易導致案件陷入僵局。

不過這並不意味著，本案不能被定罪量刑。若通過收集大量間接證據，包括疑犯供述細節、現場物證、電子數據、證人證言等，能形成完整證據鏈、排除合理懷疑的，仍可以追究犯罪嫌疑人刑事責任。

實踐中，司法機關在處理此類「無屍體」案件時，會格外謹慎，既要嚴厲打擊犯罪，也要堅守「證據裁判」和「疑罪從無」的原則。本案的最終走向，取決於偵查機關能否克服困難，收集到足夠充分、確鑿的證據來還原事實真相。