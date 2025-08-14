復旦教授：中國反制迫美回談判桌　關稅休戰具示範意義

復旦大學國際政治系教授沈逸今（14）日在內媒《觀察者網》撰文指出，8月12日中美關稅暫停期結束後，雙方在斯德哥爾摩會談決定「如期展期」再延90天，維持現行對等關稅安排，並未解決經貿根本問題。他澄清外界四大誤解，包括關稅休戰並非問題解決、中方無額外讓步、雙方完全對等、政策保持穩定。沈逸強調，中國透過對等反制與談判結合，迫使美方回到談判桌，此策略具國際示範意義，顯示中美進入戰略相持階段。



復旦大學國際政治系教授沈逸8月14日在《觀察者網》撰文指出，8月12日是中美上一輪90天關稅暫停期的截止日。這一暫停源於美方四、五月間以所謂「解放日」名義對華加徵「對等關稅」，一度將關稅推高至三位數，引發中美貿易危機後，美方主動提議召開日內瓦磋商並達成框架協議，其中包含90天暫停。

圖為2025年7月29日，中國國務院副總理何立峰抵達瑞典首相府辦公樓——羅森巴德（Rosenbad），參加第二天的中美經貿會談。 （Reuters）

沈逸撰文說明，期間美方保留10%對華「對等關稅」、暫緩追加24%；中方則對美對等徵收10%、同樣暫緩24%，並互相取消除34%關稅以外的91%新增關稅報復措施。中方還選擇性解除部分非關稅報復與限制措施。

文章指出，中美經貿磋商機制自日內瓦建立後，歷經倫敦與斯德哥爾摩兩次會談，雙方形成清晰框架，列明各自關切與不可接受的條件，並以不定期高層對話方式磋商。沈逸稱，斯德哥爾摩聯合聲明較倫敦版新增「建設性」表述，顯示會談成果滿意度提升。

他分析，對中國而言，積極成果在於通過反制措施結合元首通話，讓美方明白「單邊霸凌迫使中國接受無理要求行不通」。美方感受到關稅工具帶來的損害大於收益，無法迫使中方作出損害國家利益的讓步。

沈逸強調，這一過程顯示中方塑造美方認知、校準其行為的效果。例如，美方在日內瓦磋商前將關稅提高至125%以上，中方對等報復後導致雙邊貿易切斷，美方壓力超預期，最終主動提議接觸。他形容這在「小雞博弈」中意味著「chicken out」（認慫退讓）。

今年5月，中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

針對外界解讀，沈逸澄清四點常見誤區：第一是中美經貿問題並未解決，當前只是「關稅休戰」；第二，中方並無額外讓步，政策與日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩三階段保持一致。

第三點則是關稅安排完全對等，美方撤90%，中方亦撤90%；雙方各暫緩24%、各徵收10%，並維持出口管制、不可靠實體清單等機制；最後，中方政策保持穩定，基於「相互尊重核心利益、和平共處、合作互利」三項原則平視美國並採取對等行動。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

沈逸形容，8月12日的斯德哥爾摩聯合聲明主要成果是「如期展期」再延90天，雖非最理想，但確保中美貿易關係維持穩定，為未來增加有效談判內容爭取空間。

沈逸最後指出，中美經貿互動底層仍遵循市場經濟與國際貿易規則，美方雖可出台各種政策挑戰全球供應鏈，但無「出奇制勝」之法。中國透過對等反制與談判結合，推動關係避免惡化並回歸談判解決，這一策略具國際示範意義。他並提醒，相關深層規律將隨時間愈發明顯，最終迫使美方改變錯誤政策。