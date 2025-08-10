基孔肯雅熱 | 廣東一周新增1387例 佛山快速上漲勢頭初步遏制
撰文：許祺安
出版：更新：
據《南方都市報》，廣東省疾控局消息，2025年8月3日0時至8月9日24時，全省新增報告1387例基孔肯雅熱本地病例，未報告重症和死亡病例。
8月10日上午，廣東省疾控局發佈通告：2025年8月3日0時至8月9日24時，全省新增報告1387例基孔肯雅熱本地病例，未報告重症和死亡病例。病例分佈在佛山1212例，廣州103例，湛江39例，清遠6例，深圳、珠海各5例，中山4例，惠州3例，韶關、東莞各2例，汕頭、江門、陽江、潮州、揭陽、雲浮各1例。
廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，，佛山市疫情快速上漲勢頭已得到初步遏制，近期防控成效進一步鞏固。全省新增報告病例數呈現連續下降趨勢，但疫情波及面廣，加上全球基孔肯雅熱疫情高發，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風險持續存在；同時疊加汛期颱風、降雨等天氣影響，蚊媒活動頻繁，疫情防控還不能鬆勁。
