反法西斯戰爭勝利80年前夕　人民日報促日本反省、切割美化侵略史

中共中央機關報《人民日報》發表文章，指地區國家和國際社會關切日本能否深刻反省戰爭罪責。



《人民日報》8月15日刊發題為《堅持正確歷史觀，才是對歷史、對人民、對未來負責》、署名「鐘聲」的文章，提出上述觀點。

文章指出，1945年8月15日，日本宣布無條件投降，中國人民同世界進步力量一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，以鮮血和生命贏得了偉大勝利。人類應該永遠銘記第二次世界大戰悲劇及其原因和教訓，盡一切努力阻止類似悲劇重演。

1945年9月9日在南京舉行的中國戰場日軍投降受降儀式中，日本降使向中國政府呈遞降書。（圖源：VCG）

文章稱，作為侵略戰爭的發動者，曾給亞洲人民帶來深重災難的日本，能否深刻反省戰爭罪責，認真吸取歷史教訓，真正走和平發展道路，地區國家和國際社會高度關注，因為這不僅關乎歷史認知，更關乎現實格局和地區未來。

文章認為，如何對待這段歷史，是檢驗一個國家道德良知與和平誠意的試金石。只有樹立正確歷史觀，日本才能真正卸下歷史包袱，贏得亞洲國家和國際社會的信任和尊重。

不過，文章指出，令人遺憾的是，80年來，日本右翼勢力始終陰魂不散，頻頻在歷史問題上開倒車。他們參拜供奉有甲級戰犯的靖國神社；在強徵「慰安婦」問題上含糊其詞；在歷史教科書中否認戰爭罪行，編造「戰爭被害者」敘事，試圖為侵略歷史翻案。

文章提到，更令人警惕的是，日本近年來的軍事動向與其戰後和平承諾背道而馳。渲染周邊威脅，大幅增加防衛預算，放寬武器出口限制，拼湊軍事「小圈子」搞陣營對抗，甚至不時冒出修改「無核三原則」的雜音，推進自身軍事鬆綁……這些嚴重違背日本「和平憲法」和「專守防衛」原則的舉動，不能不引起亞洲鄰國和國際社會對日本戰略走向的高度警覺。

文章也提及，日方正確對待和深刻反省日本軍國主義侵略歷史，是戰後中日關係重建發展的重要基礎。日本雖在1972年《中日聯合聲明》中，對日本過去因戰爭給中國人民造成重大傷害的責任表達深刻反省，但日本不久前公佈的2025年版《防衛白皮書》，再次大肆渲染「中國威脅」並在台灣問題上指手畫腳。這些錯誤行為不僅嚴重損害中日關係政治基礎，也是對戰後國際秩序的公然挑釁。

中國外長王毅2025年3月22日在日本東京與日本外相岩屋毅共同主持第6次中日經濟高層對話（中國外交部）

文章最後表明，在中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80年後的今天，日方不應繼續徘徊在修正主義的迷途中，而是應本著對歷史、對人民、對未來負責任的態度，深刻反省歷史罪責，同一切美化、掩蓋侵略歷史的行為徹底切割，真正走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

