日本投降80周年｜這段侵華歷史及鐵證日本人不知道　你不能不知道

80年前的今天，是億萬中國人民永遠銘記的日子。這一天，日本電台播出了裕仁天皇宣讀的《終戰詔書》，宣佈無條件投降。抗日戰爭期間，3500多萬同胞傷亡，大半個中國被日軍踐踏，930餘座城市被佔，4200萬難民無家可歸。中國人民浴血奮戰14年，終於贏得了近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利。



如今，硝煙散去，日本卻仍有一部分人無視鐵的歷史事實，一再否認甚至美化侵略戰爭。謊言篡改不了歷史，罪證早已把日本軍國主義者的暴行牢牢地釘在歷史的恥辱柱上。

七七事變的真相

這是一段由原蘇聯紅軍在中國東北地區從日本關東軍手中繳獲的影像資料，時長近25分鐘：

日軍佔領宛平城（央視新聞）

1937年7月7日，日軍謊稱一名士兵「失蹤」，要求進入宛平城搜索。當雙方代表在現場進行共同調查時，日軍從三面包圍宛平並開始射擊，而在這部由關東軍策劃拍攝的影片中，日軍把責任完全推卸給中國，自稱「對該事件採取不擴大方針」，「局地解決」但「終亦無效」，「實出於不得已乃決意鐵錘斷手膺懲之」（點圖放大瀏覽）：

「七七事變」爆發後，日本開始對中國進行全面侵略，百姓流離失所，甚至被殘忍殺害。1937年7月29日，北平淪陷，一萬多名百姓死亡、失蹤。

而在日軍策劃拍攝的影片中，北平百姓卻呈現着正常生活的狀態。這些「洗白」視頻，出自具有日本軍方背景的「滿洲映畫協會」，侵華戰爭期間，他們通過拍攝影片灌輸殖民思想，美化侵略行徑（點圖放大瀏覽）：

然而，歷史真相不會因美化而模糊。作為「七七事變」的歷史見證者，宛平城牆上的累累彈痕至今清晰可見，時刻警示世人！

宛平城牆上的累累彈痕至今清晰可見。（央視新聞）

一本侵華日軍日記 曝光日軍建「慰安所」真相

侵華日軍士兵新井淳寫下的《陣中日誌》，其中特別記錄了1938年1月1日，日軍在南京設立慰安所。新井淳在日記中寫道：

從今天起，開設了慰安所，每個人30分鐘……相當熱鬧，一直處於滿員狀態。

侵華日軍士兵新井淳寫下的《陣中日誌》記錄了1938年1月1日日軍在南京設立慰安所。（央視新聞）

據統計，在1931年到1945年，侵華日軍強徵20多萬名中國婦女作為性奴隸。「慰安婦」是日軍強加給她們的稱號，這是一道道傷疤，刻在了她們心裏；這也是人類的恥辱，留在了歷史上。

20多萬個「她們的故事」，我們只知道很少一部分，如今中國大陸登記在冊在世的侵華日軍「慰安婦」制度受害者，僅剩7位，她們在等待日本政府的道歉；有些人，卻在等待她們死去。

侵華日軍強徵20萬多名中國婦女作為性奴隸。（央視新聞）

一段口述罪證 揭露日軍細菌戰罪行

這是國內首次公布七三一部隊原隊員胡桃澤正邦完整版口述證言視頻資料，他承認，自己解剖了300個人體：

人還是温熱的，有血噴出。

【相關圖輯】七七事變88周年｜七三一隊員認曾解剖300人 揭活人實驗殘暴細節（點圖放大瀏覽）：

1936年，日本軍國主義者在哈爾濱秘密劃定6.1平方公里區域建立世界最大細菌戰基地，據原隊員供述，1940年至1945年間至少有三千人被用作人體實驗材料。他們將鼠疫、霍亂等致命病菌注入受害者體內，在凍傷實驗室、毒氣實驗室進行慘無人道的實驗。

金子順一也曾服務於七三一部隊，1949年，金子順一發表論文，詳細介紹了1940年至1942年日軍在中國多地從不同高度以不同方式進行細菌投撒及實驗。這些數據，就是日軍在華進行細菌戰的鐵證。

1943年6月25日，七三部隊高等官在本部大樓前合影。（央視新聞）

慘無人道的細菌戰，無數生命被推向了痛苦的深淵。幾十年過去，當地一些經歷過細菌戰的倖存者身心都留下了無法癒合的傷口，越來越多的史料控訴着侵華日軍的這段罪惡歷史！

一張軍官合影 印證日軍「毀屍滅跡」史實

這張合影，背景是侵華日軍第二碇泊場。照片中的人，都是當時碇泊場司令部的職員。南京大屠殺期間，這裏不僅負責侵華日軍的後勤保障工作，還秘密對南京大屠殺死難者進行毀屍滅跡。

這張照片，成為這段歷史的又一鐵證。

這張合影背景是侵華日軍第二碇泊場，這裏不僅負責後勤工作，還秘密對南京大屠殺死難者進行毀屍滅跡。（央視新聞）

1937年12月13日，日軍野蠻侵入南京，製造了慘絕人寰的南京大屠殺。此後短短6周，30萬同胞被殺害。

如今，那場浩劫已成歷史，登記在冊在世的南京大屠殺倖存者僅剩26人，然而，歷史的真相在異國的土地上並未成為共識。日本右翼勢力長期蓄意否認、歪曲南京大屠殺歷史，試圖美化侵略、淡化暴行。日本歷史學專家笠原十九司痛斥：

全世界都知道南京大屠殺，但只有日本不教，只有日本人不知道！

銘記過去，不是延續仇恨，而是為了對抗遺忘！銘記真相，不會帶來仇恨，掩飾真相才會！

銘記歷史，吾輩自強！

