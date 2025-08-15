習近平《求是》刊文：促進民營經濟健康發展，給予公平機會

8月16日出版的第16期《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《促進民營經濟健康發展、高質量發展》。



今年2月17日，民營企業座談會在北京召開。（央視）

文章強調，民營企業是伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展起來的。中國共產黨領導人民發展社會主義市場經濟，非公有制經濟是中國社會主義市場經濟的重要組成部分，受憲法和法律保護；黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。這些基本方針政策已經納入中國特色社會主義制度體系，憲法和黨章都有明確體現，「我們將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。」

文章指出，新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為。中國民營經濟已經形成相當的規模、佔有很重的分量，整體實力、創新能力、市場競爭力大大提升，推動民營經濟高質量發展具備堅實基礎。現在政治環境、經濟環境、社會環境都十分有利於民營經濟發展，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。要把思想和行動統一到黨中央對國內外形勢的判斷上來，統一到黨中央對經濟工作的決策部署上來，在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神。

今年2月17日，習近平出席民營企業座談會。（新華社）

文章指出，要扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施。凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能含含糊糊、拖拖拉拉，不能打折扣。一是堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙。給予民營企業公平的發展機會，讓「非禁即入」落地生根。持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，支持民營企業積極參與「兩重」建設和「兩新」工作。民營企業融資難融資貴問題要繼續下大氣力解決。二是着力解決拖欠民營企業賬款問題。用好新增地方政府專項債等政策，切實加快清欠進度。健全法律法規，強化失信懲戒。三是切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。中國是社會主義法治國家，各類所有制企業等經營主體的違法行為，都不能規避查處。集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。四是認真落實各項紓困政策。提高政策精準度，實事求是，綜合施策，發揮集合效應。五是進一步構建親清政商關係。「親」和「清」本質上是幹事和乾淨的關係，是辯證統一的，完全可以並行不悖。

文章指出，廣大民營企業和民營企業家要勇擔時代重任，敢作敢為、善作善成，滿懷創業和報國激情，弘揚企業家精神，專心致志做強做優做大企業，堅定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者。堅定不移走高質量發展之路，加強自主創新，轉變發展方式，不斷提高企業質量、效益和核心競爭力。按照中國特色現代企業制度要求完善企業治理結構。堅持誠信守法經營，自覺尊法學法守法用法。積極履行社會責任，積極構建和諧勞動關系，多向社會奉獻愛心，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。