日本投降80周年｜中使館：促日方在靖國神社等歷史問題上謹言慎行

8月15日是日本戰敗80周年紀念日，日本首相石破茂向靖國神社供奉祭品，部分內閣成員和國會議員前往參拜。對此，中國駐日本大使館回應，敦促日方在靖國神社等歷史問題上謹言慎行。



使館表示，80年前的今天，日本接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。中國人民同世界人民一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。這一歷史性時刻值得國際社會永遠銘記。但時至今日，日本一些勢力仍然試圖美化侵略、否認侵略、歪曲歷史、篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂。這一行徑令人不齒，也是自取其辱，是對聯合國憲章的挑戰，對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，也是對所有戰勝國人民的挑戰。

圖為2025年8月15日，日本民眾到東京靖國神社參拜。（Reuters）

靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪惡滔天的14名二戰甲級戰犯。靖國神社問題的本質，是日方能否正確認識並深刻反省侵略歷史，能否恪守在歷史問題上作出的表態和承諾，能否遵守聯合國憲章宗旨和原則、堅持走和平發展道路，是關乎侵略與反侵略、正義與邪惡、光明與黑暗的大是大非問題。日本領導人和政客對靖國神社頂禮膜拜，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，反映出日本軍國主義始終陰魂不散，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的強烈擔憂和質疑。

使館最後指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關系的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割，堅持和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。