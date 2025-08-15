國家衛健委再通報董小姐事件：成績單造假論文抄襲，19人被問責

今年4月，北京中日友好醫院胸腔外科醫師肖飛被妻子實名舉報，指其在醫院內至少出軌4名女同事，其中一名「小三」董襲瑩的背景引發全國熱議，更牽出其涉嫌學術造假。

周五（8月15日），國家衛健委對事件進行通報稱，董襲瑩的北京科技大學成績單為偽造，其學位論文抄襲剽竊，19名涉事人員被追責問責，中日友好醫院等5間機構被責令整改。

此前，肖飛被開除黨籍、被中日友好醫院解除聘用關係，並被吊銷醫師執業證書；而董襲瑩被撤銷畢業證書、學位證書、醫師資格證書、醫師執業證書等4項證書。



董襲瑩的北京科技大學成績單是偽造

董襲瑩本科為經濟學，通過協和4+4課程獲得醫學博士學位。（資料圖片）

通報指，肖飛違規違紀違法的主要問題，暴露出中日友好醫院存在醫療質量安全管理、醫德醫風建設相關制度不健全、落實不到位問題，中日友好醫院副院長（主持行政工作）崔某，肖飛所在胸外科主任梁某陽，以及護理部副主任、手術麻醉科護理單元護士長兼手術室護理單元護士長張某履行責任不力。

2019年4月，北京協和醫學院教務處馬某在董襲瑩報名材料審核中，未辨別出其提供的北京科技大學成績單（4門課程共計16學分）是偽造。北京協和醫院胸外科主治醫師邴某興在董襲瑩實習期間，私自安排董襲瑩在北京市第六醫院「熒光腔鏡精準肺段手術」中協助腔鏡固定，並提供不實宣傳素材。

董襲瑩的導師邱某興指定北京協和醫院骨科吳某、吳某宏負責董襲瑩科研訓練和論文指導。董襲瑩2021年2月以「人工智能影像技術在脊柱畸形中的應用」進行開題報告，2023年5月以「跨模態圖像融合技術在醫療影像分析中的研究」申請博士學位論文答辯，學位論文與開題報告不一致，題目變更未履行相關審批手續。吳某宏作為論文指導老師同時擔任答辯委員會成員，違反了學校畢業論文答辯的有關規定。

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，被妻子實名舉報多次婚內出軌，進而讓北京協和醫學院董小姐事件和4+4招生項目引發關注。（微博）

北京協和醫學院分管招生、教學等工作的副院校長張某履行管理責任不力。北京協和醫院骨科主任仉某國向中日友好醫院脊柱外科主任移某打招呼，為董襲瑩調整住院醫師規範化培訓輪轉計劃提供便利。

北京協和醫學院、北京協和醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院對學生和工作人員發表學術論文管理不嚴格。董襲瑩在校學習和在中國醫學科學院腫瘤醫院工作期間，存在論文重覆發表及不當署名行為。

對北京協和醫學院「4+4」試點班其他學生的入學資格情況進行核查，未發現存在違規情形；網傳兩名學生為某院士孫女、個別學生以藝術特長生取得入學資格的信息不屬實。

董襲瑩學位論文抄襲剽竊 姑母安排教師提供便利

夫妻倆都是體製內的權貴。（網絡圖片）

通報稱，2019年1月，北京科技大學班某娟（董襲瑩姑母，時任國際合作與交流處副處長）通過李某寬（時任教務處注冊中心主任），為董襲瑩偽造成績單用於北京協和醫學院「4+4」試點班報名資格申請提供便利。

2023年初，班某娟安排其團隊教師馬某淵為董襲瑩撰寫博士學位論文提供幫助，馬某淵應董襲瑩要求，在其指導的某碩士研究生（已於2023年按期畢業並獲碩士學位）不知情的情況下，將該研究生學位論文過程稿發給董襲瑩，為董襲瑩抄襲剽竊提供便利，班某娟知情後默許。

19名相關人員被追責問責 中日友好醫院等5間機構被責令整改

中國協和醫科大學。（視覺中國）

通報表示，在已對肖飛、董襲瑩調查處置的基礎上，根據調查結果，依據有關規定，對19名有關責任人員和機構進行嚴肅追責問責，包括給予中日友好醫院副院長（主持行政工作）崔某誡勉；給予中日友好醫院胸外科主任梁某陽黨內警告、記過處分；給予中日友好醫院大外科護理單元副護士長兼胸外科護士長石某慧黨內警告處分，免職處理；給予北京協和醫學院教務處處長馬某降低崗位等級處分，免職處理；給予北京科技大學班某娟留黨察看一年、撤職處分，取消研究生指導教師資格，調離教師崗位等。

國家衛健委黨組責令中日友好醫院黨委、北京協和醫學院黨委、北京協和醫院黨委，教育部黨組責令北京科技大學黨委，作出書面檢查並切實整改。

此外，針對北京協和醫學院存在的「4+4」試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，國家衛健委、教育部督促指導北京協和醫學院進行深入整改。如增加學位論文答辯後第二年再次查重管理，加強對學生學術誠信的核查；嚴格住院醫師規範化培訓要求，對「4+4」試點班畢業生統一開展為期3年的住院醫師規範化培訓等。