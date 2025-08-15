日本投降80周年｜母去世未能回鄉　孫蔚如戴著黑孝布接受日軍投降

8月14日上午，武漢市中山公園受降堂紀念館迎來孫蔚如將軍之子孫存京。他向館內工作人員動情講述了80年前父親主持武漢日軍受降儀式的歷史片段，緬懷那段抗戰勝利的輝煌歲月。當年，由於母親去世未能回家，孫蔚如戴著黑孝布接受日軍投降。



孫蔚如戴著黑孝布接受日軍投降。（極目新聞）

1945年8月中旬，國民政府任命孫蔚如為第六戰區受降主官，負責接收武漢等地日軍投降。同年9月18日，中山公園張公祠正門懸掛「受降堂」匾額。當日下午3時，孫蔚如身著戎裝，以總受降官身份率隊步入受降堂。日軍華中派遣軍第六方面軍司令官岡部直三郎大將等4人乘坐插有白旗的車輛抵達，低頭進入會場，立於受降席前。岡部直三郎向孫蔚如脫帽鞠躬，代表21萬侵華日軍遞交投降書。孫蔚如將第六戰區司令部命令交予岡部簽字，命令要求日軍限期前往指定地點解除武裝、移交軍用物資。岡部在命令上簽署「遵照實施」。儀式結束後，日軍黯然離場，全場掌聲雷動，慶祝抗戰勝利。

孫存京指著館內一張孫蔚如的老照片感慨，照片中將軍左袖的黑色孝布格外醒目。他回憶，當時孫蔚如剛抵武漢主持受降，卻接獲陜西老家祖母去世的噩耗。他向蔣介石請喪假未獲批，蔣覆電稱「受降乃國之大事」，僅派顧祝同、胡宗南代為操辦喪事。孫存京說：「這黑色孝布，是父親對祖母最無聲的悼念。」

孫存京向館內工作人員動情講述了80年前父親主持武漢日軍受降儀式的歷史片段。（極目新聞）

在受降場景還原實景前，孫存京指著接受降書的將領說：「這就是父親，神態與我幼時記憶相符。」他提到，岡部直三郎遞交降書後，還將一把戰刀交給孫蔚如身邊的副官，象徵「交刀止戰」，寓意放下武器、永不再戰。孫存京遺憾地表示，這把降刀曾懸掛於父親駐地客廳，後因火災燒毀，僅剩殞地。