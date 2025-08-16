廣西Benz女司機亮證逼對頭車讓路　當局再通報：6公職人員被問責

廣西防城港平治（Mercedes-Benz，奔馳）女司機「亮證逼迫讓道」，一度引發廣泛關注。當局周六（8月16日）發布通報稱，當地6名公職人員被問責。



廣西防城港有網民反映，近日開車經過一狹窄村道時已提前避讓，對頭的平治女司機卻要求他倒車。（影片截圖）

通報稱，涉事女司機侯某某，是欽州市某汽車配件有限公司員工，因冒用其丈夫黎某的行政執法證，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，產生嚴重不良社會影響。警方已對其處以行政拘留5日處罰，現已執行完畢。

黎某，是上思縣某鎮消防救援站二級消防士，因未妥善保管個人行政執法證，違反工作紀律，導致證件被配偶冒用，造成嚴重不良社會影響。

經查，黎某不存在利用職業身份和工作便利干預公安機關辦案的行為，且事後能夠積極配合調查，認錯態度誠懇。廣西消防救援總隊黨委對其給予黨內警告處分，廣西司法廳依照相關規定收回並注銷其行政執法證。

此外，當局還對有關違規違法和失職失責人員，深入開展調查和處理問責。防城港市公安局江山邊境派出所民警楊某鵬，防城港邊境管理支隊防城邊境管理大隊大隊長肖某春，防城港市防城區政府副區長、市公安局防城分局局長韋某，被責令作出書面檢查。

平治女司機要求事主倒車，更出示「證件」威脅他就範。（影片截圖）

李某某稱，行車紀錄儀拍攝到平治女司機「亮證」行為，對方無法抵賴。（影片截圖）

防城港市公安局江山邊境派出所民警王某順、防城港市公安局防城分局副局長唐某武，被給予黨內警告處分。防城港市公安局防城分局法制大隊大隊長黃某傑，被給予誡勉處理。

通報還稱，事件暴露出存在回應群眾意見和網民關切不及時不主動、社會矛盾糾紛調處化解不夠精準有力、幹部管理不夠嚴格規範等問題，防城港市公安和邊境管理、消防救援等相關責任單位，已分別向其上級黨委作出深刻書面檢查並制定整改措施。下一步，將深刻汲取教訓，認真落實整改，全面加強隊伍建設，更好提升依法辦事、化解矛盾、服務群眾的質效。

據此前報道，廣西防城港有網民稱，開車經過一處狹窄村道時，已提前避讓，但對頭的平治女司機卻要求他倒車，更出示「證件」威脅他就範。自己投訴無門後，將行車紀錄發布至社交平台，但當晚女司機竟與警員上門，要求刪除影片。