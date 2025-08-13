廣西觀光車司機威脅遊客「我殺人不犯法」　官方：行拘7天兼罰款

廣西潿洲島有觀光車司機因遊客要求取消接送服務，不准對方轉乘其他觀光車，更出言威脅「我殺人不犯法」、「第一個就宰你」。



遊客投訴稱，8月7日下午，一行16人旅遊至潿洲島，期間遇到觀光車司機邀客，雙方約定800元（人民幣，下同）車費並支付500元定金，後因司機提供的趕海工具不足和接送不及時等問題要求取消服務，司機強制要求補尾款，遂引發糾紛。

網傳影片中，該司機對遊客大喊「我殺人不犯法」「第一個就宰你」等言論，更不准遊客轉乘其他觀光車，並威脅其他司機不能接客。

司機叫囂「我殺人不犯法」。（影片截圖）

司機威脅遊客「第一個就宰你」。（影片截圖）

司機對遊客大喊「我又可以弄死一個人」。（影片截圖）

8月13日，廣西北海市潿洲島旅遊區管理委員會發布通報稱，8月8日上午11時17分，遊客張女士報警稱，其因觀光車接送費用問題與司機鄧某發生爭執，對方用言語威脅其人身安全。

接警後，轄區派出所依法開展調查。目前，鄧某因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，已被公安機關依法處以行政拘留7天並罰款。

潿洲島旅遊區管委會就事件致歉，並稱此事反映出潿洲島在旅遊秩序管理中存在短板，對旅遊從業人員的教育引導仍有不足。管委會將全面整改，對擾亂市場秩序、損害遊客權益的行為「零容忍」嚴懲，堅決維護海島形象。