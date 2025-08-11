廣西中學教師涉性侵學生致其輕生　家屬拒10萬賠償：他全程無道歉

據此前報道，廣西一名女子在網絡上實名舉報，稱其妹妹符某某遭中學教師性侵後患上抑鬱症，最終於2025年1月17日自殺身亡。《央視新聞》2月11日晚報道，經公安機關立案偵查，現已對唐某某採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。



據《瀟湘晨報》報道，受害者表姐薛女士表示，8月7日，法院召開庭前會議調解，唐某某說自己上有老下有小，今後會很不容易，願意賠償十萬元（人民幣，下同），遭符女父母拒絕。薛女士補充，唐某某說話語氣不像是知道自己犯錯了，全程沒有一句道歉。



內媒《瀟湘晨報》報道指，此前被指涉性侵女學生致其自殺亡的廣西中學教師唐某某，申請庭前會議調解。據受害者表姐薛女士表示，8月7日，法院召開庭前會議調解時，唐某某說自己上有老下有小，今後會很不容易，願意賠償十萬元，符某某的父母說不要賠償，協商不了。薛女士說，唐某某說話語氣不像是知道自己犯錯了，全程沒有一句道歉。

薛女士表示，檢察院以強姦、強制猥褻罪對唐某某提起公訴，家屬的訴求是希望對唐某某的量刑能夠最大化，「如果只有三年以下肯定是不認可的，至少要十年。」

唐毓文。（家屬舉報材料）

家屬還表示，校方祈福高中事後沒有聯繫過家屬，而受害者符女在校時精神不穩定，頻繁鬧自殺、剪掉准考證以及棄考，學校都沒有過問過家屬。家屬將會在唐某某案後，將追究學校的責任。

涉事學校。（瀟湘晨報）

據此前報道， 廣西一名女子舉報廣西百色市祈福高中一位名叫唐毓文的教師，對當時還未滿16歲的學生符月華同學長期進行性侵與性騷擾，並對其進行精神控制，造成師生戀假象。

家屬舉報材料

該名女子表示，其妹妹符月華於2018-2024年間多次輕生，且多次進行精神治療，但病情反覆導致符月華她患有重度的抑鬱症，最終於2025年1月17日自殺身亡。

家屬舉報材料顯示，符月華成績優秀，曾被華東師範大學錄取，但因抑鬱症發作無法安心讀書被退學。

符月華於2018-2024年間多次輕生，且多次進行精神治療。（家屬舉報材料）

據《中國新聞周刊》，女生好友表示，「她很聰明、開朗、善良，學習成績一直名列前茅，她真的是天才少女。家庭氛圍很好，有愛溫馨，她是家中獨女，有一個很愛她的爸爸」。高考復讀後考上了華東師範大學，「朋友圈有時會看到她發的病例狀態，但我不知道她變成這樣的原因，也會問她最近過得怎麼樣，直到今天我才知道她去世了，她爸爸傷心欲絕，目前在醫院住院。」

符月華曾考上華東師範大學。（家屬舉報材料）

《央視新聞》2月11日報道指，當地經初步核查，網上舉報情況部分內容屬實，部分內容仍需進一步調查核實。根據已經核實掌握的情況，百色市教育局已經對百色祈福高級中學唐某某予以停職處理。針對網上舉報唐某某涉嫌違法犯罪的行為，公安機關已介入調查。對於唐某某師德失范行為教育部門將進一步調查核實，依紀依規處理。

2月11日晚，當地再發通報稱，經調查核實，唐某某嚴重違反教師職業道德，百色市有關單位依法依紀給予唐某某開除黨籍、開除公職處分。經公安機關立案偵查，現已對唐某某採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

