內地明確不繳社保約定無效惹議　人民日報稱「強制新規」是誤讀

最近，最高人民法院發布關於審理勞動爭議案件的司法解釋，正式明確勞資雙方不繳納社保的約定無效，自9月1日起施行，事件迅速引發內地熱議。《人民日報》8月16日刊文，將該措施冠之以「全民」「強制」「新規」，只會誤導公眾、製造混亂。



2025年7月22日，江蘇蘇州，社保卡。（視覺中國）

內地最高法發佈關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋，指用人單位與勞動者不管用什麼形式約定不繳社保，法院都會認定無效；如果用人單位未依法繳納社保，勞動者離職時要求支付補償，打官司會勝訴。

據此前報道，該司法解釋在輿論場引發不同看法。有聲音認為，社保新規是保障勞動者正當權益、充實社保基金的必要之舉。但有不少充滿疑慮的聲音認為，中國社保繳費比例本就偏高，許多中小企業和個體戶近年來又面臨經營困境，社保新規勢必會增加許多中小企業和個體戶的經營成本，其結果既不利於中小企業、個體戶的經營，又會降低許多企業僱傭員工的需求。社保新規的一個初衷應該是保護勞動者權益，讓勞動者老有所養，但如果因為增加企業經營成本，造成企業減少用工需求，無疑會影響勞動者在當下的處境。

中國北京招聘會上一名女性頭靠桌上。（Getty）

《人民日報》評論文章指，此次司法解釋並沒有創設「新規」，而是統一司法裁量標準，消除了全國不同地區司法實踐中的分歧；並非現在才「強制」，按照中國勞動法、社會保險法等規定，繳納社保本就具有強制性；亦非覆蓋「全民」，而是指向法律意義上的勞動者。少數自媒體為博眼球，冠之以「全民」「強制」「新規」等字眼，只會誤導公眾、製造混亂。

文章還稱，於個人而言，社保是「生存底線」，不是「可選附加項」。

生病了有醫保，衰老了有養老金，失業了有基本生活保障……誰都需要抵禦風險的社保網。但為什麼一些勞動者對參加社保心存疑慮？蓋因只算眼前的和投入產出的經濟賬，不算長遠的和一失萬無的風險賬；擔心制度紅利被企業用「上有政策、下有對策」來消解。

給勞動者繳納社保是現代社會的合理做法，但化解社保危機應該尋求國家層面的方案。（VCG）

消除疑慮，除了凝聚共識、善加引導外，還需要政府有針對性地主動作為，讓司法實踐的執行力度足以消除現實顧慮。

評論還稱，於企業而言，社保是「未來入場券」，不是「合規負擔」。

擴大社保覆蓋範圍，增強社保繳納剛性約束，確實會給企業尤其是中小企業帶來一定的成本壓力，但這不是「規避社保」的理由。且不說不上社保是違法，如果一家企業藉此贏得「卷價格」的競爭優勢，在推進高質量發展、致力「投資於人」的今天，又怎能走得長遠？大勢在前，企業必須高度重視合規風險，跳出靠不繳社保降成本的灰色地帶，在其他方面鍛長板、練絕活，才能向產業鏈價值鏈中高端邁進。

農民、農民工一輩子辛勤付出，國家應該努力提升他們的基礎養老金。（新華社）

同時，也必須正視中小企業的現實經營壓力。解題的關鍵，就在於進一步豐富助企紓困的政策工具箱。從政務服務到金融支持，從營商環境到執法司法，從穩外貿到擴內需……實打實幫企業解決問題、克服困難，方為長久之計、多贏之舉。

文章最後稱，於國家而言，社保是「社會穩定器」，更是「消費催化劑」。

社保，保障的是權益，安定的是人心。托底民生促穩定，社保的這一作用無需贅言。反而要看到，經常被一些自媒體有意忽視的是，當社保為個人提供了醫療、養老、失業等兜底保障，居民的「預防性儲蓄」需求會下降，轉而將更多收入用於生活改善、文旅休閒、個人發展等消費。社保的保障水平越高，消費撬動作用則越強。