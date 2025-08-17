國務院發表《2024美國侵犯人權報告》　揭美式人權異化成政治道具

國務院新聞辦公室17日發表《2024年美國侵犯人權報告》，揭示在權力與資本合謀之下，美式人權被異化為政治「秀場」上的道具和權力「賭場」中的籌碼，背離了人權的核心價值和本質要求。



報告分為「序言」「美式民主：金權遊戲的狂歡」「民生福祉：底層民眾的掙紮」「種族主義：少數族裔的枷鎖」「脆弱群體：婦女兒童的無助」「致命旅途：無證移民的悲歌」「美式霸權：他國人權的夢魘」「結語」等部份。

報告稱，2024年原本是美國公民行使政治權利的關鍵一年，但在現實中，金錢操控政治，政治綁架司法，選舉規則壓制選民，政治暴力事件頻發，大多數美國民眾對美式民主深感失望。

美國示威：Pro-Palestinian demonstrators block a Brooklyn Bridge roadway during a 'Shut it Down for Palestine' protest in New York City, U.S., January 8, 2024. （Reuters）

美國示威：圖為2024年1月8日，親巴勒斯坦示威者堵塞美國紐約市交通。（Reuters）

報告指出，在美國，高通脹加劇貧富鴻溝，中低收入家庭遭受災難性沖擊，無家可歸者人數再創新高；醫療和保險體系昂貴低效觸發眾怒，藥物濫用危害民眾健康；槍枝暴力威脅生命安全，警察濫用暴力草菅人命，監獄囚犯遭受虐待。

報告顯示，美國種族歧視言論肆意橫行，司法體系形成全鏈條種族歧視，少數族裔在工作、生活中長期遭受廣泛歧視和排斥，環境種族主義引發新的關切，種族歧視借助人工智能得以固化並以更隱蔽的形式傳播。

報告強調，美國職場性別歧視顯著擴大，多領域性侵害頑疾難除，家庭暴力愈演愈烈，政治鬥爭裹挾下婦女健康權喪失應有保障，兒童生命健康權保障不力，執法司法系統成為兒童性虐待的幫兇，對女童的迫害觸目驚心。

2025年6月14日，美國加州，圖為學生在舉起標語集會，反對特朗普政府施政。（Getty）

報告指出，美國邊境地區人道主義危機持續惡化，移民遭受酷刑和非人道待遇，大批移民兒童慘遭剝削奴役。美國移民政策與政治選舉深度捆綁，政客公然煽動對移民的仇視，移民淪為政黨轉嫁社會矛盾的替罪羊，各項人權被無情踐踏。

報告認為，美國長期奉行霸權主義、單邊主義，粗暴踐踏國際法和國際關系基本準則，肆意侵犯他國人權，嚴重威脅全球和平、安全與發展。