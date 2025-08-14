三大超級工程遠比長和賣港口看點多　中國向美國海權發起了進攻

自3月以來，長江和記實業出售港口給美國投資公司貝萊德（BlackRock）為首的財團鬧得沸沸揚揚。這絕對不是一件在商言商的事情，這背後是複雜的地緣政治。美國對長江和記遍佈全球其他22個國家的40多個港口和物流網自然是垂涎欲滴，得之可重塑全球海運格局。此事一波三折，如今正在接受相關部門審查。李嘉誠、巴拿馬、特朗普……太多敏感的關鍵詞，讓事件備受關注。而另一頭，新藏鐵路悄無聲息的橫空出世。



5月，川藏鐵路的拉薩-林芝段開啟擴能改造勘測工作。「鋼鐵動脈」將穿越世界屋脊，預計2030年全線竣工通車；

7月，總投資1.2萬億（人民幣，下同）的雅魯藏布江下游水電工程在西藏林芝開工，相當於3個三峽水電站；

雅魯藏布江下游水電工程正式開工。（新華社）

雅魯藏布江。（cfp）

如今，中國最大的兩個省份即將鐵路相連（新疆和田與西藏日喀則及拉薩的鐵路）。中信證券曾估算，該工程總投資預計將在4000億左右，差不多相當於3個港珠澳大橋，

三大超級工程的橫空出世，均佈局在西部，節點如此密集，釋放了極為強烈的信號。如果說美國渴望繼續霸權海權，中國則在全力構建「陸權」網絡。

仔細琢磨這三大超級工程，不得不說，是「一箭三雕」的大手筆。首先，可以對沖供給側改革的短期陣痛。當前國家全力「反內捲」、去產能，超級工程在擴大內需、拉動就業等方面，扮演了重要的角色。

雅江水電站，目前官宣投資額1.2萬億元，堪稱史上最貴的單體基建工程；川藏鐵路，僅雅安-林芝段的批覆總投資就高達3198億元，如果加上已經建成的成雅、拉林鐵路，總投資額超過3600億元；新藏鐵路，目前尚無披露的投資數目，但根據中信證券的估算，總投資預計將達到4000億；簡單盤一盤，總投資額就接近2萬億。考慮到這些超級工程的建設週期相當漫長，未來十年甚至更長時間，都將成為強有力的經濟引擎。

其次，如此密集在新疆和西藏部署，核心在於安全與戰略。在地緣上，新疆和西藏互為犄角，共同面向最為複雜的西部邊境，其戰略意義不言而喻。雅江水電站出水口，開到了距藏南中印實控線僅6公里處，新藏鐵路距邊境約15公里，川藏鐵路距控制線20公里。待藏南公路網、電網、通信網徹底激活，這裡將變為樞紐。未來隨著一系列鐵路、公路、水利等工程落地，一道強大的「基建長城」將在邊境建立。

而更為重要的是，隨著新藏、川藏等鐵路的建成，中國的西部鐵路網將形成一個完整的閉環，與正在規劃建設中的中尼鐵路（連接西藏日喀則至尼泊爾加德滿都）、中吉烏鐵路（連接中國新疆、吉爾吉斯、烏茲別克）實現互聯互通，成為連接中亞、南亞及更遠地區的重要陸路通道，成為整個泛亞鐵路網的關鍵一環。

中吉烏鐵路路線圖。（百度）

過去，誰掌控了海洋，誰就掌控了全球貿易。長期以來，美國都在制定海洋規則，全球海運貿易80%是用美元結算，特朗普對長和的碼頭虎視眈眈，也是基於此。全球80%的貿易依賴幾個關鍵水道：馬六甲海峽、霍爾木茲海峽、蘇伊士運河、巴拿馬運河等，哪條道一旦被封，很多國家就面臨經濟癱瘓。

在這些關隘中，尤其是馬六甲海峽又承載了全球近40%的海運任務，素有「海上生命線」之稱。在中美博弈的大背景下，這條最窄僅有37公里的國際水道，又成為中國外循環體系中最為薄弱的「阿基里斯之踵」。中國下了不少功夫：克拉地峽、中緬鐵路、中巴經濟走廊……

如果說海權的核心是航母，那陸權的核心就是鐵路。中國為了突破美國海上封鎖，悄無聲息的在亞洲、歐洲、非洲與南美各地早就積極建築了鐵路網，打造了一個「新絲路」。甚至有媒體報道，大約至2030年，中國製的鐵路總長將達到1萬2,000公里，大約可繞行地球三分之一。將世界地圖打開，再看在西藏、新疆的投入，這背後都有陸權戰略的影子。從亞歐板塊視角看，兩地早已不再是 「邊疆」，而是 「心臟」 與 「腹地」。 三大超級工程，再加上之前已經開通的中歐班列、中老鐵路、中伊鐵路……一張強大的網格圖躍然紙上。