習近平《論堅持全面深化改革》第一卷、第二卷出版發行

《新華社》8月17日報道，中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平同志《論堅持全面深化改革》第一卷、第二卷，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。



這部專題文集的文稿按時間順序編排。2018年12月出版的《論堅持全面深化改革》，經黨中央批准再版，改稱《論堅持全面深化改革》第一卷，收入習近平同志2012年12月至2018年12月期間關于堅持全面深化改革的重要文稿73篇。第二卷收入習近平同志2019年1月至2025年4月期間關于堅持全面深化改革的重要文稿92篇，其中部分文稿是首次公開發表。

圖為2025年5月19日，習近平在河南省洛陽市考察調研，期間在龍門石窟考察，了解當地加強歷史文化遺產保護利用、推動文旅產業高質量發展等情況。（央視截圖）

圖為2025年5月19日，習近平在河南省洛陽市考察調研，於洛陽軸承集團股份有限公司考察時，同企業員工親切交流。（央視截圖）

改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。黨的十八屆三中全會開啟了新時代全面深化改革、系統整體設計推進改革新征程，開創了中國改革開放全新局面，具有劃時代意義。黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統謀劃，推動全面深化改革向廣度和深度進軍。

習近平總書記親自領導、親自部署、親自推動全面深化改革工作，科學總結歷史經驗，深刻把握改革規律，運用馬克思主義立場觀點方法，創造性提出一系列新思想、新觀點、新論斷，明確回答了新時代為什麼要全面深化改革、怎樣推進全面深化改革等重大問題，構成習近平新時代中國特色社會主義思想最為豐富、最為生動、最富創意的組成部分，對於進一步全面深化改革，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有十分重要的指導意義。