雲南14歲男欲性侵同班15歲女遭反抗　殺人後拋屍路邊

內媒《瀟湘晨報》報道，雲南曲靖的方先生表示，其15歲女兒於今年7月6日遭同村14歲男同學殺害並拋屍路邊，警方指正處理該起案件。



死者生前相片。（瀟湘晨報）

死者父親方先生表示，他們夫妻均在海南打工，女兒一個人在家。事發當晚，即7月6日晚上，女兒與一名女同學到該名女同學的堂哥家玩耍，當晚還有死者同班同學在場，包括疑犯蔣男。蔣男主動提出要送女兒和女同學回家，女同學先到家後，在蔣男送女兒路上出了事。

疑犯將被害者拋屍路邊。（瀟湘晨報）

據警方向死者父親透露，蔣男欲性侵女孩，因女孩反抗將她掐死。事後蔣男將女孩拖行了兩百米，因聽到有車輛經過，將其扔在路邊。有兩名孩子看到屍體後告知家長，家長報警。次日警方便找到蔣男將其帶走，屍檢結果亦顯示，女孩是窒息死亡。

屍檢通知書。（瀟湘晨報）

家屬表示，女兒平時懂事聽話，不喜歡出去玩，連鄰居都不知道她的相貌。又稱女兒和蔣男除了是同班同學，平時沒有任何交集，在事發當晚回家路上，蔣男還曾詢問兩個女生作業怎麼做，二人因此沒有防備。羅平縣公安局的工作人員則表示，正在處理該案件。