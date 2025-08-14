山東女再婚前遭賭徒前夫連捅二十刀慘死　兒子目睹「別殺我媽媽」

據內媒《華商報》報道，山東臨沂一名34歲女子，在擺脫賭徒前夫三年、即將步入新生活之際，慘遭前夫殘忍殺害。8月10日晚，李秋（化名）在家中被前夫彭某連捅20多刀，當場倒地不起。行兇過程中，11歲的兒子全程目睹，哭喊着「你不要殺我媽媽」。



「他簡直就是惡魔！」事發三日後，死者弟弟李先生在接受採訪時，仍無法平復情緒。電話中，他多次哽咽，稱姐姐生前性格溫良，曾是幼兒園老師，2009年前後經人介紹與彭某相識並結婚，2014年誕下一子。由於彭某長年在外開挖掘機工作，家中大小事務全由李秋一手操持，「多年來我姐姐任勞任怨，把家裏照顧得井井有條。」

李先生回憶，2019年時，彭某在外賭博輸掉40多萬元，向李秋坦白後，全家人雖失望，姐姐仍選擇賣房替其還債。彭某其後發誓戒賭，但很快食言，再度深陷賭局。

李秋與彭某的舊照。

剛開始，李秋用信用卡借貸為其還債，不料債務如雪球般滾大，最終揭露欠款已近百萬元，「我們家的經濟能力根本無力償還，我姐姐非常絕望。」而巨大的債務問題，也讓彭某的行為愈發極端。

2022年，僅因李秋提出離婚，他便用尼龍繩將她捆綁在家中。李先生與母親一整天聯絡不上，報警後破門才將人救出。經此一事，李秋決意離婚，同年雙方正式解除婚姻關係，兒子由女方撫養。離婚後的三年間，彭某從未支付撫養費。為維持生活，李秋辭去幼兒園教師職務，白天在超市當收銀員，晚上在服裝店賣衣服，日夜兼程養家。

今年4月，經介紹李秋結識一名同齡男士，對方為人踏實，雙方很快交往，並於7月15日訂婚。李先生稱，「看到我姐姐脫離了苦海，即將步入新的幸福生活，彭某心生怨妒」。而且期間還頻繁打電話騷擾，並發送不堪入目的辱罵信息。8月5日，李秋曾到派出所報案，民警提醒她提高警惕，但她最終仍未能逃過厄運。

8月10日晚，彭某以看望孩子為由前往李秋位於羅莊區的住所，讓兒子開門後先帶他下樓買零食。回家不久，他將李秋推入臥室，隨即持刀行兇。孩子回憶時哭着說，母親被刺傷後，他喊着讓對方報警，但因手機被控制，他只能跑出求救，卻因鄰居不在無功而返，再次目睹母親遭連續捅刺。「他當時哭著大喊，『你不要殺我媽媽』，但瘋狂的彭某不管不顧。」

最終經法醫鑑定顯示，李秋身中20多刀，其中5處為致命傷。

李先生憶述，當晚9時04分，姐姐曾致電母親未獲接聽，9時06分又打給自己，因在工作中未能接起，「現在想來，這應該是她被害時打出的求救電話。」他於9時12分回撥時已無人應答。據孩子描述，彭某行兇後控制他在客廳，直至10時左右報警自首。11時許，醫院來電通知李秋重傷搶救，李先生趕回臨沂時，已回天乏術。

案發後，李秋家屬前往彭某家中討要說法。李先生認為，孩子證實當晚二人並未爭執，屬有預謀謀殺，「我希望他得到法律應有的制裁」。

當天下午，臨沂市公安局羅莊分局證實，犯罪嫌疑人彭某已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。