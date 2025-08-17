河南3旬男無力支付結婚禮金　入戶搶劫27歲女後將其掐死被判死刑

內媒《紅星新聞》消息，內地一名近3旬男子因無力支付結婚彩禮，於2021年10月11日9時許敲門強行入戶，搶劫一名27歲女子並捂嘴、掐頸致其機械性窒息死亡，一審被判死刑。8月15日，最高人民法院發佈王某搶劫罪死刑覆核刑事裁定書。



示意圖。（視覺中國）

據介紹，王某1992年10月10日出生於河南省虞城縣，2012年曾因為盜竊罪被判囚8月，2021年10月25日因入室搶劫殺人案被拘捕。

上海市第一中級人民法院認定王某犯搶劫罪，判處死刑。宣判後，王某提出上訴。上海市高級人民法院經依法開庭審理，於去年4月26日作出刑事裁定，駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

示意圖。（視覺中國）

經覆核確認：王某因無力支付結婚彩禮，產生搶劫之念。2021年10月11日9時許，王某駕駛私家車至上海市長寧區某號樓下，後至六樓敲602室門後強行入戶，將門反鎖。

住在該室的郭某（被害人，女，歿年27歲）見狀呼救，王某隨即捂住郭某嘴將之拖至臥室，從現場拿一根數據線將郭某雙手反綁，逼迫郭某交出名下的一張中國銀行借記卡和密碼，又以郭某名義通過「微粒貸」貸款110200元轉至該卡。其間，為防止郭某掙脫報警，王某脫去郭某下身衣物、用毛巾堵住郭某的嘴巴拍攝裸照。後為阻止郭某呼救，王某採取捂嘴、掐頸致郭某機械性窒息死亡。之後，王某將郭某屍體裝入現場的一個行李箱，駕車運至江蘇省無錫市錫山區拋至路邊一河道內；又持劫得的銀行卡在自助取款機上取現2萬元。

示意圖。（視覺中國）

最高人民法院認為，王某以暴力手段搶劫他人財物，其行為構成搶劫罪。具有入戶搶劫、搶劫數額巨大和致人死亡的嚴重情節，犯罪後果嚴重，人身危險性大，應依法懲處。辯護律師所提王某有坦白情節的辯護意見雖屬實，但不足以對王某從輕處罰；所提事出有因，不屬於性質極其惡劣、罪行極其嚴重犯罪等的辯護意見，與事實不符，不予採納。

第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。依法裁定：核准上海市高級人民法院維持一審對王某以搶劫罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產的刑事裁定。