內地機器人產業爆發　產值逼近379億元　國產化率七成

這個暑假，北京成為全球機器人迷聚焦的舞台。2025世界機器人大會、首屆「E-Town機器人消費節」以及2025世界人形機器人運動會相繼登場，更有全球首家具身智能機器人4S店正式開業。隨著核心部件國產化率超過70%，內地機器人產業今年規模有望突破379億元（人民幣，下同）標誌著行業正邁入全新發展階段。



其中最引人關注的，是8月15日在北京國家速滑館（冰絲帶）舉行的世界人形機器人運動會。杭州的宇樹機器人H1在1500公尺比賽中，以6分34秒奪下冠軍，摘得大會首金並刷新世界紀錄。不過，場上卻發生一段插曲：H1在套圈超車時突然減速轉向，最終撞向場邊人員。賽後分析指出，肇因並非機器人本身，而是操控員交接遙控器時的疏忽。網民打趣稱，「高端商戰，往往只需最樸素的方式」。

2025年世界人形機器人運動會。（視覺中國）

儘管如此，H1的奪冠與速度仍展示出中國人形機器人在自主控制與運動平衡方面的突破。宇樹創辦人王興興賽後強調，H1未來將實現全自主奔跑，並計畫參加北京亦莊半程馬拉松。他呼籲外界以更開放心態看待新技術的試錯過程，直言「正常比賽少人關注，一旦出事卻被放大」。

內媒《經濟日報》8月17日報道分析指出，中國機器人正迎來歷史性轉折。2024年，大陸工業機器人銷量達30.2萬套，連續12年位居全球第一，應用覆蓋71個行業大類，製造業機器人密度躍升至全球第三。與此同時，服務型與消費型機器人快速增長。僅北京「E-Town機器人消費節」開幕數日，就核銷消費券260萬元，帶動銷售額超過3,000萬元。

宇樹科技機器人獲得4*100米接力冠軍。

報道指出，中國機器人消費市場展現三大優勢：一是技術突破加速，大模型結合具身智能，讓機器人能完成長程奔跑、雙手沖咖啡等複雜動作。相關專利申請已佔全球三分之二，核心零部件國產化率超七成，為市場普及奠定基礎。二是需求潛力釋放，從4S店即時交付到餐廳裡的機器人歌手、調酒師，沉浸式應用縮短了人機距離，加上老齡化與人力成本上升，醫療、家居與教育娛樂成為新熱點。三是政策紅利疊加，國家與地方陸續推出創新中心與補貼，個人購買最高可享1500元優惠。

總得來說，中國技術拐點已至，「大模型」加「具身智能」讓機器人「聽得懂、做得到」。根據統計，工機器人專利申請量去年佔全球總量的三分之二。人形機器人核心部件國產化率已超70%，今年產業規模更有望突破379億元。

專家認為，消費機器人或將成為繼個人電腦、智能手機與新能源汽車之後的「新消費新貴」。但從「嘗鮮」到「常用」，仍需政府、企業與社會多方共同推動。