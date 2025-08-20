創5項世界紀錄　中國自主研發人工硐室儲氣原位試驗平台驗證成功

周日（8月17日），中國自主研發的世界最大人工硐室儲氣原位試驗平台，進行儲氣密封循環試驗，突破世界最高壓力等級18兆帕，標誌着成套技術驗證成功，同步創下硐室規模、壓力、壓差、氣體損失率、穩定性「五項世界紀錄」。



據「中國能建」微信公眾號消息，該試驗平台位於湖南望城，由中國能建數科集團建設營運，是目前全球規模最大、技術最先進的人工硐室原位試驗基地。

平台擁有兩座最大埋深110米的超大型試驗硐，最高設計壓力達20兆帕，具備全球唯一的「雙硐同步高壓試驗能力」，規模與參數均居世界首位，於2022年12月啟動建設，2024年8月正式投用。

中國能建數科集團聯合長江設計集團、萬華節能集團，突破性研發出「剛柔覆合密封體系、圍岩承載理論、全域溫度場數據獲取、高壓空氣狀態觀測」等八大首創成果，擁有100%自主知識產權。

今次重大突破，不僅全面打通了中國人工硐室儲氣技術路線，加速壓氣儲能規模化與產業化進程，更首創了適應超高壓、大波動工況的「四高一體」（高經濟性、高可靠性、高建造效率、高運行可控）深部地下資源利用空間開發範式，開拓以科技創新帶動產業創新、以壓氣儲能支撐新型能源體系建設的全新路徑。

該技術可延伸應用於氫氣、天然氣、氨氣、油氣等戰略物資儲備，以「多能併儲」能力為「源網荷儲」一體化及氫能產業發展提供跨領域支撐。