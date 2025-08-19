｢中科院院士｣阮少平被打假　涉假冒軍人招搖撞騙罪被深圳警方刑拘

近日，一名自稱「中國科學院院士阮少平」的男子因身份真偽引發網絡熱議。8月5日，相關方面確認，「阮少平」冒充中國科學院院士身份，其身份純屬偽造。涉事學校亦刪除聘請假院士阮少平的文章。8月19日，深圳警方表示，阮某平因涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



公開資料顯示，「阮少平」近年來頻頻在多省區公開露面，活動記錄直至2024年7月仍未中斷。2024年9月，他受聘為廣東惠州某小學課程導師，該校微信公眾號宣稱其為「中國科學院院士」。

網傳的「阮少平」資料。（澎湃新聞）

2023年2月，「阮少平」曾赴廣東東莞一小學「參觀指導」，校方公眾號介紹他生於1961年，號稱「中醫中國阮順堂創始人、古法針灸傳承人、北京阮順堂中醫院院長、博士生導師、水泊梁山阮小七第二十七代傳人」。此外，2024年2月，廣州一小學邀請「阮少平」參加開學典禮並發言，稱其為院士。另有機構宣稱，「阮少平」擔任中國民族品牌發展工程健康總顧問等職務。

內媒《澎湃新聞》查證發現，中國科學院官網的院士名單、外籍院士名單、已故院士及已故外籍院士名單中均無「阮少平」此人。

深圳市公安局南山分局發佈警情通報指，近日，網傳阮某平假冒院士等身份行騙，經全面深入調查，現初步查明阮某平(男，63歲)涉嫌假冒退役少將、中科院院士等特殊身份非法獲利，並多次假冒特殊身份參加社會活動。目前，阮某平因涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。