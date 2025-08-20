73歲「假國務院參事」撞騙多年　神秘身份人設被揭　警方：已刑拘

8月19日下午，深圳、廣州警方先後發布警情通報，分別對涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪的阮某平（男，63歲）和余某翔（男，73歲）依法採取刑事強制措施。兩份通報再次引發輿論對二人假身份的關注。



國務院假參事頻繁亮相景區、醫院活動

內媒在8月初曾起底「余某翔」發現，2023年時，余某翔（即：余鵬翔）就以「廣東省傳統文化促進會永久榮譽會長」身份，出現在廣州市某漢服活動上；2024年1月30日，在廣州某三甲醫院兒科迎春聯歡晚會上，余鵬翔以「國務院原文化巡視員、廣東省傳統文化促進會永久榮譽會長」等身份亮相；2024年3月29日，惠州市惠城區德瑞小學聯合廣東省傳統文化促進會等共同主辦的名家揮毫活動中，余鵬翔又以「國務院文化巡視員」等身份現身；2025年7月31日和8月1日，余鵬翔再次以「廣東省傳統文化促進會永久榮譽會長」身份參加交流座談會和書畫交流活動。

使用假名身份保密成迷 「墨寶」賣價4000元

值得注意的是，與假院士阮少平一樣，余鵬翔與廣東省傳統文化促進會密切相關。

網傳的「阮少平」資料。（澎湃新聞）

據廣東省傳統文化促進會公布的資料顯示，該組織於2013年9月正式成立，是獲得承接政府職能轉移和購買服務資質以及非營利組織免稅資格和獲得公益性捐贈稅前扣除資格的省一級社會組織。從事傳統文化研究、交流、推廣等公益活動；承辦政府相關部門委託事項等業務。

廣東省傳統文化促進會曾確認，余鵬翔為該會永久榮譽會長，並與會長李世玉是多年好友，對促進會成立有重要貢獻，但考慮余鵬翔身份特殊且年事已高，且並不從促進會領工資更不用來上班，因此為其授予了永久榮譽會長的頭銜。但促進會強調，余鵬翔一直身份保密，他們也從未介紹余鵬翔為「國務院參事」，被捲入「假參事」「假院士」風波，令他們非常被動。

促進會還曾表示，若要購買余鵬翔的「墨寶」，只需「看心意給個紅包」，他並不缺錢。內媒發現，其書法作品在網絡二手價格在3000~4000元人民幣上下。

據部份自媒體的公開文章可見，余鵬翔出生於1936年出生，2000年退休後曾任國務院原文化巡視員、中國素質教育協會榮譽主席、廣東省文化學會顧問等。現任國務院參事室公共政策研究室軍事參事、廣東省傳統文化促進會永久榮譽會長、廣東常興畫院總顧問等職位。

「身份特殊所以查不到」後改口稱「受害者」

不過，在國務院參事室官網上，並無任何關於宇鵬翔的信息。他曾在接受內媒訪問時表示，余鵬翔並非真名，由於身份特殊，國務院網站當然查不到。又因其居住在廣州，參事證在北京家中，難以提供。

但在今年8月初被曝其身份造假後，余鵬翔又改口稱自己為「受害者」，表示與相關部門核實後發現，其持有的「國務院參事室公共政策研究中心聘書」是假的，但其並不知情；且2019年幫他辦理聘書的朋友已經離世。

據余鵬翔介紹，幫其辦理聘書的朋友葛某某也曾在國家某機關工作。辦證是在2019年12月，拿到聘書是2020年1月，但因疫情原因，一直未去北京，也因此並未見到聘書。「但通信中經常聽他提起，我也從未懷疑過。」

余鵬翔所說的「國務院聘書」其實在2020年12月時，國務院參事辦公室就曾發佈相關聲明表示，「招聘『政府特聘研究員』是詐騙信息，從未向社會招聘所謂『政府特聘研究員』並收取費用，更不會以微信朋友圈私下發布信息；一經查出，國務院參事室保留依法追究法律責任的權利。構成犯罪的，將依法處理；受害人如有財產損失，請及時到公安機關報案。」

警方通報已抓獲假參事、假院士

據廣州警方8月19日最新通報顯示，余鵬翔不僅假冒國務院參事，其還為自己設定「抗美援朝老兵」身份。8月14日，廣州白雲警方已將余鵬翔抓獲，其因涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪被依法採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。

與余鵬翔有相似冒充經歷的「假院士」阮少平亦因相同罪行被深圳南山警方依法刑事拘留，深圳南山警方通報表示，初步查明阮某平（男，63歲）涉嫌假冒退役少將、中國科學院院士等特殊身份非法獲利，並多次假冒特殊身份參加社會活動。案件正在進一步偵辦中。