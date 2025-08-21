中國各航空公司分配500架空巴大單　傳南航國航東航各取百架

《彭博社》8月21日披露，中國各大航空公司已開始分配先前談妥的500架空中巴士客機訂單。儘管這筆交易在數個月前已基本敲定，但北京當局至今仍未對外正式宣布，顯示正等待合適時機公布。



知情人士透露，南方航空、中國國際航空和中國東方航空各計劃認領約100架飛機；廈門航空與四川航空集團則考慮簽訂接近35架的訂單。報道指出，這項交易原定7月初在北京舉行的中歐建交50周年會議上宣布，但受中美貿易摩擦與俄烏戰爭影響，最終未能公布。

《彭博社》6月曾報道，若此交易正式落實，將成為中國航空公司歷史上最大型的採購訂單之一。

航空公司先行確定需求

據悉，在等待官方公布之際，內地多家航空公司已與地方採購部門展開協調，先行確定各自的購買需求，並著手與空中巴士直接洽談具體數量。

截至目前，空中巴士方面尚未對相關消息作出回應。不過，其中一名知情人士指出，空中巴士已提醒中國客戶，如果不盡快簽約，將面臨失去珍貴交付時段的風險。報道提到，空中巴士最受歡迎的單通道與寬體機產品，其生產時段已大部分被排滿。

波音與空巴競爭持續

《彭博社》指出，這筆交易一旦敲定，將使空巴在今年的淨訂單數上取得優勢。然而，類似的商業協議仍受政治與貿易環境深刻影響。

目前，得益於美國總統特朗普推動的多筆大型交易，波音已累計獲得739架訂單，領先於空巴的501架。儘管如此，空中巴士憑藉天津的A320系列總裝線持續擴大在中國市場的佔有率。該生產設施正在擴建，未來產能預計將翻倍。