花江峽谷大橋啟動荷載試驗　世界第一高！600米雲端通車在即

位於貴州省的花江峽谷大橋，是六枝至安龍高速公路的關鍵控制性工程，高度、跨度均為世界第一。周四（8月21日），花江峽谷大橋荷載試驗正式啟動。



花江峽谷大橋荷載試驗正式啟動。（新華社）

花江峽谷大橋橋面距水面625米。（新華社）

花江峽谷大橋荷載試驗正式啟動。（新華社）

據《中國新聞網》報道，隨着18輛總載重630噸的卡車分批行駛上橋，將以「3*6」的排列方式，停放在主跨1/4處預先劃定的停靠點，花江峽谷大橋荷載試驗正式啟動。

花江峽谷大橋是貴州六(六枝)安(安龍)高速公路的關鍵控制性工程，位於貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣與黔西南布依族苗族自治州貞豐縣交界處，橫跨北盤江花江段峽谷。

花江峽谷大橋全長2890米，於2022年1月開工建設，橋面距水面625米，高度居世界第一，主橋跨徑1420米居山區橋樑跨徑世界第一。

荷載試驗是橋樑通車前驗證大橋結構安全性與承載能力的關鍵環節，也被稱為大橋的「全身體檢」。花江峽谷大橋荷載試驗分為空載試驗、靜力荷載試驗和動力荷載試驗三個階段，整個過程將持續4天。

花江峽谷大橋通車後，兩岸的通行時間將從2小時縮短至2分鐘。（新華社）

花江峽谷大橋通車後，六枝特區至安龍縣行車時間將由原來的3小時縮短為1.5小時。（新華社）

靜載試驗結束後，24日將進行大橋動力荷載試驗。（新華社）

現場共安排15種試驗工況，佈置400多個傳感器，檢測橋樑主塔、主樑、主纜在靜力荷載作用下的變形和應力情況。

今次靜載試驗所需車輛共3個量級，分別為18輛、48輛、96輛依次遞增，最大載重將超過3300噸，後續試驗將於22日至23日陸續開展。

靜載試驗結束後，24日將進行大橋動力荷載試驗，測試橋樑結構自振特性參數和動力響應值，分析橋樑的動力特性及動力響應情況。

通車後，花江峽谷大橋兩岸的通行時間將從2小時縮短至2分鐘，六枝特區至安龍縣行車時間將由原來的3小時縮短為1.5小時，對助力貴州省經濟發展，加快資源互通，促進地方經濟具有重要意義。