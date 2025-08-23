川青鐵路工程12死　橋塌瞬間曝光　工人指連夜趕工：差四五米合龍

8月22日凌晨，青海省境內川青鐵路尖扎黃河特大橋施工過程中發生繩索斷裂事故，截至22日晚上，事故已造成12人遇難，仍有4人失聯，救援工作正在持續展開。新華社則報道，中鐵大橋局川青鐵路11標項目部尖扎黃河特大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼梁主拱肋垮塌。



事發時，現場共有15名施工工人及1名工程項目部負責人正在作業。有參與施工的工人稱，大橋原本打算8月26日合龍。該名工人說道，沒想到在22日就出事故了，「差四五米就合龍了。」



施工方人員說，「因趕8月底合龍的時間點，此外夜間施工符合溫度要求。連夜趕工發生這樣的事萬萬沒想到。」



川青鐵路尖扎黃河特大橋合龍前資料照片。（人民日報）

對於鋼絞線為何會斷裂，專家分析，可能是下部扣索松動，或上部扣索受力過大等。

公開資料顯示，尖扎黃河特大橋橋梁總長1596.20米，是目前世界最大跨度雙線鐵路連續鋼桁拱橋，也是中國第一座跨越黃河的鐵路鋼桁拱橋。