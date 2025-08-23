川青鐵路工程12死 橋塌瞬間曝光 工人指連夜趕工：差四五米合龍
撰文：許祺安
出版：更新：
8月22日凌晨，青海省境內川青鐵路尖扎黃河特大橋施工過程中發生繩索斷裂事故，截至22日晚上，事故已造成12人遇難，仍有4人失聯，救援工作正在持續展開。新華社則報道，中鐵大橋局川青鐵路11標項目部尖扎黃河特大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼梁主拱肋垮塌。
事發時，現場共有15名施工工人及1名工程項目部負責人正在作業。有參與施工的工人稱，大橋原本打算8月26日合龍。該名工人說道，沒想到在22日就出事故了，「差四五米就合龍了。」
施工方人員說，「因趕8月底合龍的時間點，此外夜間施工符合溫度要求。連夜趕工發生這樣的事萬萬沒想到。」
對於鋼絞線為何會斷裂，專家分析，可能是下部扣索松動，或上部扣索受力過大等。
公開資料顯示，尖扎黃河特大橋橋梁總長1596.20米，是目前世界最大跨度雙線鐵路連續鋼桁拱橋，也是中國第一座跨越黃河的鐵路鋼桁拱橋。
川青鐵路拱橋工程事故致12死 專家分析多種因素或致鋼絞線斷裂世界最大跨度鐵路拱橋工程突發意外 川青鐵路段12人遇難4人失聯高鐵直達九寨溝 川青鐵路周五開通新段 成都出發最快僅99分鐘川青鐵路四川首段運營 川西北結束不通鐵路歷史 明年直達九寨溝