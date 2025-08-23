01直擊．大閱兵｜第三次綵排北京今封路至凌晨　五環外見火箭炮

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。這次閱兵，由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成。北京此前已經封路深夜進行過兩次夜間演練。



8月23日北京舉行第三次彩排，預計封路至24日上午。據北京當地民眾表示，因為北京傍晚下大雨，所以許多武器披上防水膠布，更添神秘感。《香港01》記者則目擊，在五環外的高架橋上出現「ZLT-11式105毫米輪式突擊炮」、「PHL-191/PHL16 箱式火箭炮」等武器。



ZLT-11式105毫米輪式突擊炮（01記者拍攝）

「ZLT-11式105毫米輪式突擊炮」是中國自主研製的裝甲戰鬥車輛，裝備陸軍輕裝機械化步兵部隊，主武器為一門105毫米線膛坦克炮，此款裝甲突擊車在2015年紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年閱兵式首次公開亮相。

PHL-191/PHL16 箱式火箭炮。（01記者拍攝）

「PHL-191/PHL16 箱式火箭炮」則是中國設計研發的一款遠程自行多管火箭炮，射程可達400公里，於2019年國慶70週年閱兵式首次公開亮相。在2022年解放軍台海演習中 ，該裝備被投入實戰化演練，展現了遠程封鎖能力和對台軍事行動的戰術價值。

另外，值得關注的是，台媒《中天新聞網》更報道有記者目擊解放軍新款戰甲車「LZ」駛向長安大街。

據了解，「LZ」中型戰車的無人砲塔可搭載一門105公厘主砲，裝有四面陣列雷達，可提供全方位的預警與偵測能力，2組四聯裝的主動防禦系統（APS）則可以防止無人機攻擊。該戰車的駕駛兵還配備擴充實境(AR)眼鏡，被評估將取代現有的「59式改」戰車。

「LZ」中型戰車。（微博）

台媒中天新聞報道，此次綵排是九三大閱兵前倒數第二次的夜間彩排日，以天安門為中心，一路交管至三環，附近商家百貨在下午都已提前清場完畢，預計會彩排至清晨，而在入夜之後開始有各式戰車自建國路駛向長安街。

近期彩排中，除「LZ」中型戰車、裝步戰鬥車（IFV）及長達20公尺的巨型水下無人載具外，外界還發現一款無人艇出現在北京街頭，引發關注。

據軍聞網站「Defence Blog」報道，這艘由運輸車運送的無人船在北京市區移動時被拍攝到，被形容為「目前為止在公眾面前看到的最大無人船之一」。