男子在四川強姦兩名分別4歲和6歲女童　過程中殘暴割頸　遭判死刑

近日，內地人民法院案例庫公布一則案例，顯示一名內地男子在四川強姦兩名分別時年6歲和4歲的女童，並對兩名女童施以割頸等兇殘行為，最終被判死刑。



蔣某亮受審現場。（四川高院）

案例顯示，內地男子蔣某亮因犯搶奪罪被判監6個月，於2017年8月刑滿釋放。2018年12月22日下午，蔣某亮竄至四川省達州市某村民家附近，意圖對前幾日見過的兩名女童實施姦淫。

蔣某亮窺見兩名分別時年6歲和4歲的女童獨自在家玩耍，遂從廚房門進入，在廚房對兩名女童欲實施姦淫，後致二人暈厥並搬至廁所過道。

蔣某亮對6歲女童實施姦淫時，因該女童哭鬧，蔣某亮對其卡頸不能阻止後，用刀砍其頭部、切割其頸部，致其昏迷。此時，4歲女童醒來哭鬧，蔣某亮持刀切割其頸部，致其不能哭鬧。

隨後，蔣某亮進入二樓臥室盜得現金人民幣逾6000元和價值419元的手機一部。

蔣某亮下樓對4歲女童實施姦淫，因該女童哭鬧，遂倒提其雙腳反覆將頭部溺水，並捂嘴致其昏迷。後因屋外有人聲，蔣某亮即逃離現場，於次日被捕歸案。

兩名女童經送醫院及時救治得以生還，經鑒定，6歲女童的人體損傷程度為重傷二級，4歲女童的人體損傷程度為輕傷二級。

經歷重審維持判死刑

2020年4月，四川省達州市中級法院作出判決：蔣某亮犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯強姦罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利二年；犯盜竊罪，判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣一萬元；數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣一萬元。

其後案件經歷重審，最終在2021年6月，四川省高級法院作出判決，主要變更為最終蔣某亮因犯強姦罪判處死刑，最初被判的故意殺人罪遭撤銷。