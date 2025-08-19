嫲嫲懷疑孫女遭性侵持菜刀砍傷男子　被判關5年賠償20萬網民怒批

2024年2月，湖北石首嫲嫲（孔某）懷疑孫女遭性侵，持菜刀傷人後主動自首，致對方（王某）眼部重傷二級、面部九級傷殘。2024年6月，涉事男子已因強姦猥褻被立案。嫲嫲被判5年7個月，賠償被害人近20萬元。



該案件日前被內媒披露，引發網絡抨擊，更迅速登上微博熱搜。網民質疑該案件強姦猥褻罪仍未宣判，嫲嫲卻要入監；亦有網民拿出湖南93歲男子涉性侵被判15年，最終卻因生活不能自理被拒收監，認為應該判緩刑。



2024年2月，湖北石首嫲嫲（孔某）懷疑孫女遭性侵，持菜刀傷人後主動自首，致對方（王某）眼部重傷二級、面部九級傷殘。

據一審法院判決書顯示，公訴機關指控，2024年2月，被告人孔某（女，1963年生）因懷疑孫女被被害人王某性侵而懷恨在心，想找機會報復王某。同年3月，被告人孔某在超市購得不鏽鋼菜刀一把，藏於自己駕駛的三輪電動車的座椅下。

同年4月的一天，孔某駕駛三輪電動車帶孫女前往王某處，發現王某後，便駕駛電動三輪車將王某撞倒，並取出藏在座椅下的菜刀朝王某頭部猛砍。

後因王某的老婆趕到現場阻止，且圍觀群眾變多，孔某害怕孫女受到傷害，便駕駛電動三輪車離開現場。案發後，孔某主動撥打報警電話，並在某小學附近等待辦案民警。

一審法院經審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致。此外法院查明，經石首市公安局聘請鑒定，湖北同濟法醫學司法鑒定中心於今年1月出具鑒定意見書，鑒定意見為，被鑒定人王某左眼盲目3級，眼部損傷程度評為重傷二級，左眼球萎縮評為七級傷殘，面部遺留多處瘢痕評為九級傷殘。

此外，石首市公安局於2024年6月對王某涉嫌強姦罪、猥褻兒童罪立案偵查。對此，記者18日曾向石首市公安局瞭解對王某立案偵查相關情況，但工作人員表示對於具體案件無法透露。

網民批評：強姦猥褻案不應該先判？

一審法院認為，被告人孔某故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，應依法懲處。公訴機關的指控成立。被告人孔某已經著手實行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人孔某案發後在現場附近等待公安機關的處理，到案後如實供述自己的罪行，可認定為自首，本案是因鄰里糾紛引發、且附帶民事訴訟原告人王某已被立案偵查，對其從輕處罰；被告人孔某自願認罪認罰，依法對其從寬處理。

一審法院以被告人孔某犯故意殺人罪，判處有期徒刑5年7個月。同時賠償附帶民事訴訟原告人王某經濟損失共計人民幣19.9萬餘元。

不過內地網民卻批評涉事男子的強姦猥褻雖已經立案，但是卻遲遲未宣判，質疑對於孔嫲嫲的判決太重，罰金金額也過高。

嫲嫲砍人是因為被砍的人有重大過錯，不應該判嫲嫲這麼重。

英雄嫲嫲。

不是老年人犯事都會從輕處理的嗎。怎麼回事？

二審來個好的公益律師幫幫她們吧！

