颱風劍魚將登陸海南　三亞實施「五停一關」鳳凰機場暫停航班升降

強列熱帶風暴劍魚已於今早（24日)增強為颱風級。中央氣象台預計，「劍魚」將於今日下午至傍晚在海南陵水到樂東一帶沿海登陸。上午6時，中央氣象台繼續發布颱風橙色預警。

三亞全市停課、停工、停業、停運、停航；進、出島列車全部停運。上午10時，三亞鳳凰國際機場暫停航班升降。



中央氣象台預計，「劍魚」 將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度繼續加強，最強可達強颱風級（14-15級，42-48米/秒），並將於24日下午至傍晚在海南陵水到樂東一帶沿海登陸（13-14級，40-45米/秒，颱風級或強颱風級），也有可能經過海南島南部近岸海面，然後逐漸趨向越南中北部沿海。

8月24日，不少遊客仍在三亞灣海灘上逗留。（小紅書）

上午6時36分，三亞市氣象台將颱風橙色預警信號變更為颱風紅色預警信號。目前，「劍魚」已加強為颱風級，未來12小時，三亞市沿海和陸地平均風力將逐漸增大至12級，陣風13-15級，並伴有強降水和強雷電，各級各類學校繼續停課。

三亞市在全市分批實行「五停一關」措施，全市停止線下教學、線下培訓和戶外教學活動；除承擔搶險救災和保障社會基本運行任務的生產經營企業外，全部停工停產，所有在建工地停工；商場、餐飲場所、娛樂場所、交易場所、集會場所、網吧、酒吧、商業步行街、公園、個體工商戶、企業和商戶等停止營業，農貿市場、超市10時起停止營業。

8月24日，三亞市烏雲密布。（小紅書）

巴士、的士、網約車、客貨運和有軌電車等公路交通運輸12時起停運；全市通航水域內禁止船舶航行和作業，各類船舶要停放安全水域避風，撤離船上所有人員。全市旅遊景區（點）、遊樂場所全部關閉，停止水上遊樂項目，禁止市民遊客到海灘、沿河瀕水等不安全地帶遊玩。

8月23日晚，三亞全市文體旅場所，包括全市各旅遊景區、體育館、圖書館、博物館、群藝館等場所已暫停營業。

中央氣象台預計，「劍魚」將於24日下午至傍晚在海南陵水到樂東一帶沿海登陸。（中央氣象台）

8月24日，進、出島列車全部停運；海南環島高鐵、海口市域列車、三樂旅遊鐵路列車全線停運。8月25日，出島列車Z8008次停運；進島列車K511、Z501、Z111、Z8007次停運，出島列車K458次由三亞始發改為海口站始發，同時三亞站—海口站間停運。

三亞鳳凰國際機場消息，8月24日上午10時起，三亞機場暫停航班起降，後續航班取消。