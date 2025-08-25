俄表態願提供先進航空發動機　C919能藉此擺脫美國「卡脖子」？

內媒《觀察者網》「風聞」頻道8月25日刊載署名「大伊萬頻道」的文章指出，俄羅斯國家技術集團（ROSTEC）近期表示，願意根據中國需求，向中國提供航空發動機。此舉引發外界關注，中國商飛C919大客機是否能因此擺脫美國技術依賴成為焦點。



根據俄羅斯衛星通訊社8月21日報道，俄技集團總經理謝爾蓋．切梅佐夫受訪時表示，俄方「隨時準備根據中國的要求，提出相關的技術解決方案」。他提及，俄羅斯自身在SSJ-100與MC-21等項目上，曾因西方逐步關閉合作渠道，在複合材料、航空發動機及航電系統方面受到限制，因此對中國的處境十分理解。

中國民用航空發動機需求

文章介紹道，目前中國商飛的兩大主力型號為C909（原ARJ-21-700，90座級）和C919（190座級），前者對標支線市場，後者則對標波音737-MAX與空中巴士A320neo系列。截至今年7月底，C909累計交付166架，C919交付22架。

2024年珠海航展上展出的C909飛機。（中新網）

據了解，兩款機型分別採用美國通用電氣的CF-34-10A發動機和CFM國際的Leap-1C發動機，在可靠性和燃油經濟性上表現良好，但均屬美國技術產品。今年4月中美貿易對抗期間，美國總統特朗普政府曾考慮限制Leap-1C出口，雖然最終放行，但顯示中國存在供應鏈受制於人的風險。

俄羅斯的民用航發布局

文章分析指出，目前俄羅斯正在推進三種新一代民用發動機研製：首先是PD-8，對標法國SaM-146與美國CF-34系列，適用於小推力區間，目前仍處試飛階段，預計四至五年後才可能具備成熟裝機能力。

其次則是PD-14，對標Leap-1系列與普惠PW-1100G，被視為俄方主推的主流產品。該型發動機自2014年進入試飛，2021年底搭載於MC-21客機進行測試，目前規劃2025年量產30台，遠期年產能可達160台。

有俄專家稱，MC-21客機配備的PD-14發動機試驗成功，將加快CR929寬體飛機發動機研發。（微博@中國海洋維權）

最後是PD-35，屬於大推力發動機，定位對標羅羅Trent-1000和通用電氣GE-nX，尚處於早期研發階段，正式服役可能要到2035年之後。

適配與風險

評論文章指出，中國確實有多樣化發動機供應的客觀需求，但俄制發動機能否符合要求仍存變數。首先，發動機適配涉及短艙設計、電控系統與推力曲線等，換裝後必須重新進行適航取證。其次，俄羅斯採用的技術標準與中西方不同，建立獨立維護體系成本不低。第三，俄制發動機能否在可靠性和燃油效率上達到商業航空要求仍待觀察。

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

文章指出，「以俄羅斯的航發研製能力，這些裝備多多少少總有點讓人不太那麼放心」，但同時強調，若有被美國「卡脖子」風險，中國仍應及早準備，特別是與PD-14的接觸。

有分析認為，中國客機若能同時選用西方和俄羅斯發動機，模式並非不可行。A321neo同時使用Leap-1A與PW-1000G，A320ceo則兼用CFM-56與IAE-V2500，中國商飛未來走雙發動機供應模式或成選項。