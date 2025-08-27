貴州22歲女村官工作僅幾個月後車禍身亡　表姐：本來約好做我伴娘

貴州望謨縣油邁鄉打寒村一名22歲的女村支書近日遭遇交通事故不幸身亡，引發關注。周三（27日），據家屬及當地鄉政府消息，死者黃念當上村支書僅幾個月時間，是在鄉上開展工作後的回村的路上出事，目前已下葬。黃念的表姐劉女士悲痛地表示，表妹工作認真，性格開朗，本來還約好要在她結婚時當她的伴娘，未料食言了。



劉女士透露，黃念出生於2003年，是打寒村本地人，父母長期在浙江打工，本來有兩個弟弟，但其中一個5歲時不幸溺亡。小時候，她被父母接到身邊照顧，在浙江讀書，後來考上了西北民族大學。2024年本科畢業後，黃念先在貴州工作了一陣，後來回到老家工作，自今年2月開始擔任村支書，她的爺爺奶奶也在村內。

8月22日，黃念開完會騎電動單車回村的路上，被一輛突然變道加速的轎車撞倒，「司機是個剛拿駕照的小夥子，從我妹妹正面撞過來」。劉女士悲痛地表示，表妹工作認真負責，平時也很開朗，本計劃著今年把駕照考了，然後到江西找她玩，「本來我們約定好了，我結婚她要做我的伴娘，她也食言了」。

黃念在村內人緣極佳，村民楊先生透露，知道黃念出事的消息後，村內許多人都到殯儀館去送她最後一程。黃念的小叔黃先生表示，黃念的父母現時傷心欲絕。

據望謨縣公安局司法鑒定中心出具的鑒定文書顯示，8月22日11時02分許，王某駕駛一輛轎車行駛至國道552縣各沙路口（小地名）時，與黃念駕駛的摩托車發生碰撞，黃念受傷經送醫搶救無效死亡。油邁鄉政府工作人員介紹，黃念在出事兩日後已經下葬，目前還在等待交警部門出具的事故認定書，後續將依法推進工傷認定流程。