空軍航空開放活動9月長春舉行　國防部：首次靜態展示殲-20

9月19日至23日，中國空軍將在長春舉辦航空開放活動。國防部新聞發言人張曉剛大校表示，空軍航空開放活動將首次靜態展示殲-20。



張曉剛表示，此次空軍航空開放活動以「追夢空天、制勝未來」為主題，有3個特點：一是集中展出百餘型空軍現役飛機、地面裝備以及退役經典裝備，首次靜態展示殲-20，首次安排轟炸機編隊通場，「八一」「紅鷹」「天之翼」表演隊將獻上精彩表演。

殲-20。（佛山潭洲國際會展中心官網）

中國空軍公開「殲-20」發射導彈成功擊中目標的影片。

二是增強裝備開放體驗，設置模擬飛行、無人機操控、跳傘等沉浸式體驗區，同步組織軍營開放活動，讓公眾更直觀深入了解空軍。

三是打造空軍主題展館，以及招飛、空管、地面院校招生等展區，設立航空文化沙龍，組織無人機年會、空軍軍樂隊巡演等系列活動，空軍優秀飛行員代表也將與社會各界互動交流，共同營造「愛我空軍、翼展長春」的濃厚氛圍。