中國船舶調離美國線避港口費　業者估：9月運價恐掀「迷你繁榮」

美國自10月14日起，將對中國建造的船舶徵收額外港口費。據兩間超大型攬貨公司負責人向媒體表示，船公司已陸續將中國製造的船舶調離美國線，9月初取消的航班明顯增加。部分貨主則因考量內地十一長假可能帶來的減班，提前安排出貨，以確保趕在聖誕節前上市。業界指出，這推動了9月1日美國線每大箱（40呎櫃）運價調漲800美元的計畫短期內有機會實現。



業界人士指出，海洋聯盟成員中遠海運與東方海外的中國建造船舶比例最高，本月已開始調度，但替補船隻需要時間安排，造成一段空窗期，市場狀況顯得混亂。目前9月初美西線貨載已接近九成滿。

航運分析機構Vespucci Maritime執行長拉爾斯．詹森（Lars Jensen）接受媒體訪問時表示，受中美貿易戰變化及新港口費用影響，美國航線或將出現一波短暫的「迷你繁榮」。

報道指出，近期美國貿易政策出現多項調整。美方針對中國的關稅仍維持暫停，對巴西、印度、加拿大及墨西哥等國的關稅政策亦有不同幅度變化，令貨主在出貨計劃上有所遲疑。然而，隨著聖誕購物季臨近，貨主若不即刻出貨，恐無法及時補貨至美國市場，預料接下來數周運輸需求將增加。

不過，亞洲到美國線攬貨量排名前十的兩家國內超大型攬貨公司，以及香港一家大型攬貨公司高階主管均指出，目前尚未看到貨量顯著增加。「船班的減少有機會讓運價提升，目前船公司規劃9月1日起美國線每大箱運價要調高800美元，預計美西自目前的1450至1600美元調高到2300至2400美元，美東則從2400美元調高到3200美元。」其中一位國內業者說。

不過，攬貨公司普遍認為，運價調升或許僅能維持一周甚至更短，有業者評估，實現機率不高，9月中比較有可能實現。目前歐洲線已放棄9月1日漲價計劃，改至9月15日再漲，漲幅未定。市場行情顯示，每大箱運價已自上周的2600美元下滑至1900至2000美元。

業界分析，由於亞洲多國正與美國交涉關稅問題，中美貿易協商亦在進行，預期今年12月至明年農曆年前，美國線貨量仍有增長空間。