中國網民AI生成「昭和天皇學狗叫」影片廣傳　日議員：已越過底線

中國即將於下周舉行紀念抗日戰爭勝利80週年的「九三大閱兵」，民間反日情緒備受關注。近日，在抖音、小紅書、bilibili及快手等社交平台上，竟出現利用人工智能（AI）生成的「天皇學狗叫」影片，以侮辱日本昭和天皇，引發爭議。事後，日本政府已透過外交管道向中國提出交涉，要求中方迅速採取適當措施處理。



日媒報道指，這段黑白影片疑似使用AI技術製作，內容包括類似狗四肢著地、發出叫聲的畫面，並配有侮辱性文字，如「麥克阿瑟將軍管教狗的珍貴影像」，影射昭和天皇首次會見聯合國軍最高司令官麥克阿瑟元帥的歷史事件。影片以昭和天皇青年時期的照片為基礎，生成咆哮、爬行等畫面，在中國社交平台廣泛傳播。在中國文化中，常用「狗」作為侮辱性比喻，影片內容被視為極具冒犯性。

影片以昭和天皇青年時期的照片為基礎，生成咆哮、爬行等畫面。（微博）

影片以昭和天皇青年時期的照片為基礎，生成咆哮、爬行等畫面。（bilibili）

今年適逢抗日戰爭勝利80週年，中國各地舉辦多項宣傳活動，重溫日本侵華歷史。例如，7月上映的電影《南京照相館》以日軍佔領南京為題材；預計9月18日上映的電影則以舊日本軍關東軍防疫供水部（通稱731部隊）為主題。這些活動被認為在一定程度上加劇了民間反日情緒。

日本維新會參議員石平表示，中國的反日教育一直在追究日本的戰爭責任，不過中國政府也很客氣，並沒有直接將矛頭指向天皇，而是停留在原首相東條英機身上。針對此事，他認為，雖說是民間，但若以天皇為目標，「已經越過了底線」，並認為如果這樣的風潮蔓延開來，就有可能超越戰爭責任，從根本上否定日本。他主張，日本政府應該要求中國政府嚴懲。

日本內閣秘書長林芳正指影片內容不恰當。（資料圖片）

8月26日，日本內閣秘書長林芳正表示，上述影片內容「不恰當」，並對日中關係構成負面影響。日本已透過外交管道向中國提出交涉，要求中方迅速採取措施。日本駐華大使館亦向中國政府表達關切，敦促妥善處理。

同日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應，相關情況正在調查中。截至26日晚間，部分涉事影片已從中國社交平台上移除，但仍有部分內容可被觀看。