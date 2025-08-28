中國：日本始終存在一股勢力　企圖否認兼美化侵略、歪曲篡改歷史

據中國網消息，8月28日上午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第一場記者招待會在梅地亞新聞中心二層新聞發佈廳舉辦。



有媒體提問，日本國內對於中國舉辦抗戰勝利80周年的紀念活動是高度關注的，有觀點認為中方是在借歷史問題對日本施壓，是干擾日本的二戰歷史敘事。同時我們也注意到，近年來日本國內有一些勢力一直在尋求軍事鬆綁，包括淡化侵略歷史甚至篡改歷史，想要塑造「日本是戰爭受害者」的認知，請問中方對此有何評論。

外交部部長助理洪磊表示，守護歷史真相，堅持正確史觀，事關人類良知，事關國際正義，事關世界和平。能否正確認識和對待歷史，是檢驗日方能否秉持良知、恪守和平發展承諾的試金石。

2011年4月7日，時任中國外交部發言人洪磊在北京出席新聞發布會。（Getty）

日本國內始終存在一股勢力企圖否認侵略、美化侵略，歪曲篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這是對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，對所有愛好和平人民的挑戰。近年來日本還大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，不能不讓亞洲鄰國和國際社會對日本是否真心堅持專守防衛、堅持和平發展產生強烈質疑。

在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本再次面臨歷史之問、時代之問。我們敦促日方正視歷史，深刻反省侵略罪責，同軍國主義徹底劃清界限，走和平發展、睦鄰友好的正道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

