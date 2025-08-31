殲-15「飛鯊」首飛16年周年　13年正式入列見證中國航母戰力提升

8月31日，「中國軍號」發布影片，紀念殲-15「飛鯊」艦載戰鬥機首飛成功16年周年。



2009年的今天，中國首型艦載固定翼戰鬥機殲-15在瀋陽成功首飛。2009年8月31日上午10時46分，隨著塔台一聲令下，試飛員駕駛戰機升空，戰機在低空盤旋後拉起，從人們頭頂呼嘯而過，隨即一個垂直躍升直衝雲霄。經過13分鐘的飛行，殲-15平穩落地，完成攔阻鉤放下與機翼折疊等動作，各系統與發動機運作正常，首飛宣告圓滿成功。

2012年11月26日，「航母Style」登上央視新聞聯播。報道提到，凌空一指的姿勢被網友稱為「航母Style」，大量網民紛紛模仿起飛指揮員的半蹲手勢，一時間「全民放飛殲15」成為熱潮，並成為當年的標誌性網絡事件。翌年，殲-15正式入列中國人民解放軍海軍航空兵，「飛鯊」開始了守衛祖國海天的征程。

2015年9月3日，殲-15編隊出現在天安門廣場舉行的抗戰勝利70周年閱兵式上，這是殲-15列裝後首次參加閱兵，也是「中國閱兵史上第一次有艦載機參加受閱梯隊」。2016年，殲-15隨遼寧艦航母編隊跨越第一島鏈，飛翔在西太平洋海空之上，首次展開遠海訓練。

2017年1月，殲-15伴隨遼寧艦抵達南海，實現黃海、渤海、東海、南海四大海域的起降演練。同年7月，遼寧艦編隊抵達香港參加回歸二十周年活動，殲-15亦隨艦亮相。7月30日的朱日和沙場閱兵，7架殲-15編隊接受檢閱。2018年4月，殲-15再度隨艦出現在南海舉行的海上大閱兵，並於同年9月完成航母夜間起降，標誌中國航母編隊體系作戰能力初步形成。

殲-15在實戰化道路上也一直持續推進。2019年3月，首次曝光「伙伴加油」畫面，顯示殲-15整體作戰能力再度提升；同年10月1日，殲-15編隊在國慶70周年閱兵上亮相。2020年7月，殲-15完成夜間空中「伙伴加油」，驗證全天候作戰能力。2023年7月，殲-15入選「見證新時代」100件見證物名單。

16年間，殲-15實現從陸基試訓到航母晝夜起降及「伙伴加油」等能力突破，成為中國海軍守衛海空的核心裝備。