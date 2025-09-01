中國強制社保9月1日生效　浙江義烏有工廠清退工人關停

9月1日起內地實施強制社保。據內媒，此前已有企業選擇關停工廠或將聘請員工一事外包，規避繳納社保；有員工上網分享稱被降薪，但也有餐館自稱願支持社保制度。



此外，有不少餐館老闆自稱不裁員且全額繳納員工社保，支持政策，但也有部分民眾表示，公司將調降薪水，以彌補新規上路後的社保支出。



《中國最高法》8月1日發布一則解釋，其中指出，任何員工和雇主之間「不繳社保」的私下約定都無效。9月1日起強制實施新規，任何用人單位想逃避「繳社保」的責任，都可能被追責、罰款。

據此前報道，上述新規出台後，一篇題為《家門口的包子鋪要關門了》的文章在網上走紅。文章說，這家包子鋪共有五個夥計，一個夥計一個月的社保總支出是2730元（人民幣，下同），五個人一個月總共增加1萬4000元成本，那她的店鋪不但不賺錢，還很可能賠錢，再三決定後選擇關門。

浙江義烏工廠清退工人關停

內媒報道，浙江義烏一間日用品工廠自2024年下半年起，生意逐漸變差。老闆陳平（化名）表示，這幾年幾乎沒獲利，收支總體持平，但8月頒布的「社保新規」成最後一根稻草，最後決定清退工人，關停工廠。

陳平表示，浙江的一些服裝廠一般有300、400人，若被工人集體舉報或強制補繳社保，對本就經營困難的小工廠而言是致命打擊，「像縫紉工、包裝工一般工資在人民幣6000元左右，繳社保肯定要降薪」。

在江蘇經營紡織廠的劉宇（化名）表示，紡織業利潤空間有限，再加上近年來國內外市場需求疲軟、訂單波動大。若按現行規定為員工全額繳納社保，人工成本將占約70%，工廠生存會更加艱難。

在縣城景區開飲料加盟店的一名老板表示，目前應對之策是不再請兼職員工，並削減名正式員工，為剩下的3名員工繳納社保，但需降薪300至500元。

另外，也有公司選擇將聘請員工一事外包給人力公司。財新報道，在北京經營家政中介公司的李嶼（化名），決定把除行政人員以外的所有員工，外包給人力公司，其身邊也有幾個同行選擇外包或裁員。