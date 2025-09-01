習近平講話稱上合已為世界最大區域組織　將盡快建成上合開發銀行

2025年9月1日，中華人民共和國主席習近平在上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議上發表題為《牢記初心使命 開創美好未來》的講話，指上海合作組織已經成長為世界最大區域組織，又指將盡快建成上海合作組織開發銀行，講話全文如下：



尊敬的各位同事：

24年前，上海合作組織剛一成立，就確立了互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。24年來，成員國秉持這一初心，共享機遇、共謀發展，推動上海合作組織建設和合作取得一系列開創性成果、歷史性成就。

上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津舉行，國家主席習近平出席並發表講話。（香港01直播截圖）

我們率先建立邊境地區軍事領域信任機制，把綿延萬里的邊界打造成友好、互信、合作的紐帶。最早採取打擊「三股勢力」多邊行動，紮實推進執法安全合作，妥善管控處理矛盾分歧，旗幟鮮明反對外部干涉，維護了地區和平安寧。

我們率先啟動共建「一帶一路」合作，一大批標誌性工程和「小而美」民生項目落地生根，產業投資合作積極推進，地區發展繁榮動力更加充足。我提出的中方同上海合作組織其他國家累計貿易額突破2.3萬億美元的目標提前實現。立體互聯互通網絡更加完善，成員國之間開通國際公路運輸線路近1.4萬公里，開行中歐班列累計超過11萬列。

上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議現場。俄羅斯總統普京。（香港01直播截圖）

我們率先締結長期睦鄰友好合作條約，宣告世代友好、永不為敵。創設並充分發揮上海合作組織睦鄰友好合作委員會等機製作用，打造民間友好交流網絡，拓展地方、媒體、智庫、婦女、青年等合作，促進了各成員國人民相親、民心相通。

我們率先提出共商共建共享的全球治理觀，踐行真正的多邊主義。同聯合國等國際組織深化合作，建設性參與國際和地區事務，始終站在國際公平正義一邊，倡導文明包容互鑒，反對霸權強權，為促進世界和平與發展發揮了積極作用。

各位同事！

當前，上海合作組織已經成長為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30萬億美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。

回首來路，儘管亂雲飛渡，我們踐行「上海精神」而取得成功。展望未來，世界動盪變革，我們仍須遵循「上海精神」，腳踏實地砥礪奮進，更好發揮組織功能。

一是堅持求同存異。志同道合是力量、是優勢，求同存異是胸懷、是智慧。上海合作組織成員國都是朋友和夥伴，要尊重彼此差異，保持戰略溝通，凝聚集體共識，加強團結協作，把合作盤子做大，把各國稟賦用好，把促進本地區和平穩定和發展繁榮的責任共同扛在肩上。

上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議現場。印度總理莫迪。（香港01直播截圖）

二是堅持互利共贏。深化發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，在共商共建共享中增強地區發展動能、增進人民福祉。利用超大規模市場優勢和各成員國經濟互補優勢，提升貿易和投資便利化水平，加強能源、基礎設施、綠色產業、數字經濟、科技創新、人工智能等領域合作，在彼此成就、共創未來中共同邁向現代化。

三是堅持開放包容。亞歐大陸孕育了古老文明，引領過東西交融，推動着人類進步。各國人民自古互通有無、取長補短。上海合作組織成員國要在人文交流中相知相親，在經濟合作中鼎力支持，攜手打造立己達人、美美與共、和合共生的文明百花園。

四是堅持公平正義。弘揚正確二戰史觀，反對冷戰思維、陣營對抗和霸凌行徑。維護以聯合國為核心的國際體系，支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

五是堅持務實高效。持續推進上海合作組織改革，加強資源投入和能力建設，讓組織機制更完善、決策更科學、行動更高效。盡快啟用應對安全威脅與挑戰綜合中心和禁毒中心，盡快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。

各位同事！

中國始終將自身發展同上海合作組織發展聯繫起來，同各成員國人民對美好生活的嚮往聯繫起來。截至目前，中國對上海合作組織其他成員國投資存量超過840億美元，同其他成員國年度雙邊貿易額突破5000億美元。

推動上海合作組織更好發展，中方始終講求一個「實」字。中方計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目；今年年內向成員國提供20億元人民幣無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放100億元人民幣貸款；從明年開始，在現有基礎上將上海合作組織專項獎學金名額翻一番，實施上海合作組織博士生創新培養計劃，共育學術科研卓越人才；未來5年，在成員國建設10所「魯班工坊」，提供1萬個人力資源研修培訓名額。

各位同事！

「志之所趨，無遠弗屆。」讓我們牢記初心使命，積極擔當作為，以更加昂揚的姿態、更加務實的舉措，推動上海合作組織行穩致遠，朝着構建人類命運共同體的美好未來堅定前行！

謝謝大家。