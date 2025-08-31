上合峰會｜習近平和彭麗媛舉行歡迎宴會　歡迎來華各國貴賓

上海合作組織天津峰會8月31日至9月1日在天津召開。今晚（8月31日）國家主席習近平和夫人彭麗媛在天津舉行宴會，歡迎來華出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。



歡迎宴會前，習近平和彭麗媛熱情迎接外方領導人夫婦，同他們親切握手，互致問候並合影留念。

歡迎宴會上，習近平發表祝酒詞，代表中國政府和中國人民，歡迎各國嘉賓來到天津做客。

習近平表示，今天是上海合作組織成員國領導人同各位新老朋友歡聚一堂的日子，也是吉爾吉斯斯坦獨立日和馬來西亞國慶日。借此機會，謹向扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）總統、安瓦爾總理，向友好的吉爾吉斯斯坦人民、馬來西亞人民，表示誠摯的祝賀！

習近平強調，上海合作組織自成立以來，始終秉持「上海精神」，鞏固團結互信，深化務實合作，參與國際和地區事務，成為推動構建新型國際關系和人類命運共同體的重要力量。當前，世界百年變局加速演進，不穩定、不確定、難預料因素明顯增多，上海合作組織維護地區和平穩定、促進各國發展繁榮的責任更加重大。

9月1日，各成員國將舉行元首理事會會議，受邀國家和國際組織也將舉行「上海合作組織+」會議。習近平指出，在各方共同努力下，這次峰會一定能夠圓滿成功，上海合作組織必將展現更大作為、實現更大發展，為促進成員國團結協作、匯聚全球南方力量、助力人類文明進步事業作出更大貢獻。

+ 4

此次出席上合天津峰會的包括俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、印度、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、白俄羅斯和伊朗等成員國。蒙古、阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨等14國領導人亦受邀參加。聯合國秘書長古特雷斯、東盟秘書長高金洪等國際組織負責人亦應邀出席。