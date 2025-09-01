抗戰勝利80周年｜習近平刊文：絕不許任何人歪曲美化侵略歷史

新華社報道，9月1日出版的第17期中共黨刊《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《弘揚偉大抗戰精神，向著中華民族偉大復興的光輝彼岸奮勇前進》。這是習近平2014年7月至2025年5月期間有關重要論述的節錄。



國共兩黨老兵共同參加抗戰勝利70週年閱兵儀式。（視覺中國）

抗戰勝利70週年閱兵儀式上，老兵方陣。（視覺中國）

文章強調，中國人民抗日戰爭是近代以來中國人民反抗外敵入侵持續時間最長、規模最大、犧牲最多的民族解放鬥爭，也是第一次取得完全勝利的民族解放鬥爭。中國人民抗日戰爭的偉大勝利，徹底粉碎了日本軍國主義殖民奴役中國的圖謀，有力捍衛了國家主權和領土完整，徹底洗刷了近代以來抗擊外來侵略屢戰屢敗的民族恥辱。

中國人民抗日戰爭的偉大勝利，重新確立了中國在世界上的大國地位，中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬，中華民族贏得了崇高的民族聲譽。這個偉大勝利，是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點、也是世界反法西斯戰爭勝利的重要組成部分，是中國人民的勝利、也是世界人民的勝利。

文章指出，中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民抗日戰爭勝利的關鍵。中國共產黨堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中堅力量。中國共產黨始終堅持抗戰、反對投降，堅持團結、反對分裂，堅持進步、反對倒退，同各愛國黨派團體和廣大人民一起，共同維護團結抗戰大局。中國共產黨人以自己的政治主張、堅定意志、模範行動，支撐起全民族救亡圖存的希望，引領著奪取戰爭勝利的正確方向，成為奪取戰爭勝利的民族先鋒。

文章指出，中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭，是正義和邪惡、光明和黑暗、進步和反動的大決戰。在那場慘烈的戰爭中，中國人民抗日戰爭開始時間最早、持續時間最長，以巨大民族犧牲支撐起了世界反法西斯戰爭的東方主戰場，為贏得世界反法西斯戰爭勝利作出了歷史性貢獻。

中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利成果不容置疑，幾千萬人為獨立、自由、和平付出的犧牲不容否定。任何人想要否認、歪曲甚至美化侵略歷史，中國人民和各國人民絕不答應。要弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衛二戰勝利成果。