習近平提出全球治理倡議　與各國攜手邁向人類命運共同體

上海合作組織峰會8月31日至9月1日在天津舉行，國家主席習近平主持「上海合作組織+」會議並發表講話。

習近平提出全球治理倡議，並提到中方將成立中國—上海合作組織三大合作平台、三大合作中心，中方願同各方共同建設好人工智能應用合作中心。面對加速演進的世界百年未有之大變局，上海合作組織要發揮引領作用，當好踐行全球治理倡議的表率。



習近平表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年，是銘記歷史、共創未來的重要時刻。

習近平提出全球治理倡議，同各國一起，共同構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。第一，奉行主權平等；第二，遵守國際法治；第三，踐行多邊主義；第四，倡導以人為本；第五，注重行動導向。

國家主席習近平主持「上海合作組織+」會議並發表講話。（香港01直播截圖）

習近平指，要繼續堅持拆牆不築牆、融合不脫鉤，推進高質量共建「一帶一路」，推動經濟全球化朝著更加普惠包容的方向發展。

24年來，上海合作組織秉持互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」，堅持地區事務共商、平台機制共建、合作成果共享，提出並實施許多全球治理新理念，日益成為全球治理體系建設和改革的積極推動力量。

「上海合作組織+」會議。（香港01直播截圖）

中方將成立中國—上海合作組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心。中方願同各方共同建設好人工智能應用合作中心，共享人工智能發展紅利。歡迎各方使用北斗衛星導航系統，請有條件的國家參與國際月球科研站建設。

面對加速演進的世界百年未有之大變局，上海合作組織要發揮引領作用，當好踐行全球治理倡議的表率。

習近平表示，中方願同各方一道，勇擔大義、篤行大道，弘揚正確二戰史觀，堅定維護二戰勝利成果，讓推進全球治理體系變革、推動構建人類命運共同體的成果更多更好造福全人類。