中國軍工喜迎新單　孟加拉擬購12架殲10C

據孟加拉《曙光報》報道，孟加拉政府有意向中國採購12架殲10C戰鬥機，用以更新老舊機群並提升空軍整體戰力。報道指出，早在去年3月，孟加拉臨時政府首席顧問尤努斯訪華時便正式提出採購意向，並獲得積極回應，消息已獲兩名隨行官員確認。



報道提到，殲10C在5月7日印巴衝突中表現亮眼。當時，印度空軍出動法製「陣風」戰機，巴基斯坦則派出中國援助的殲10C。結果，殲10C憑藉先進雷達與導彈系統擊落多架「陣風」，令外界震驚。外界過去質疑中國戰機「紙面數據強，但缺乏實戰檢驗」，但這場戰鬥顯示中國戰機不僅能打，還能取勝。

殲-10C擔負戰鬥值班任務。（資料圖片）

《騰訊網》軍事頻道9月1日發表軍事評論文章介紹道，孟加拉空軍現役主力為中國製殲7系列及俄羅斯米格29，後者多數因維護成本高昂而停擺；中國出口的殲7BGI雖於2010年具性價比，但技術已老舊。隨著殲7MB等老機逐漸退役，孟加拉迫切需要新型戰機，而殲10C的實戰表現正好成為「第一選擇」。

殲10C為中國自主研製的單發多用途戰機，配備有源相控陣雷達，可搭載霹靂-15遠程空對空導彈，亦能執行對地打擊任務，包括激光制導炸彈與精確制導武器，被視為「全能型」戰機。報道並指出，殲10C出口綜合價格約為每架1億美元，含武器配套、培訓及後勤保障，僅相當於法國「陣風」或歐洲「颱風」裸機價格的三分之一，卻能提供七成以上的性能，對軍費僅37.9億美元的孟加拉而言極具吸引力。

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

軍評文章回顧，歷史上，孟加拉早已裝備中國製戰機，包括殲6與殲7系列。多年使用經驗讓中國戰機成為其空軍重要組成部分，因此在新一輪軍購中再次選擇中國裝備。

文章分析，軍購不僅是軍事問題，也涉及地緣政治。孟加拉北、西鄰印度，東南靠近緬甸，長期受印度壓制。近年哈西娜政權倒台後，孟印關係惡化，這筆軍購對印度形成「隱性震懾」。一旦殲10C列裝，孟加拉將更有底氣面對印度。

目前該軍購仍在洽談中，若最終成交，不僅意味中國軍工再度成功「走出去」，也將為南亞力量格局帶來深遠變化。