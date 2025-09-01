習近平提出全球治理倡議　包括奉行主權平等、遵守國際法治等

中華人民共和國主席習近平9月1日在「上海合作組織+」會議上發表題為《凝聚上合力量 完善全球治理》的講話，提出全球治理倡議：第一，奉行主權平等；第二，遵守國際法治；第三，踐行多邊主義；第四，倡導以人為本；第五，注重行動導向。講話全文如下：



尊敬的各位同事：

今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，是銘記歷史、共創未來的重要時刻。80年前，兩次世界大戰的浩劫讓國際社會痛定思痛，聯合國應運而生，全球治理掀開新的一頁。80年後，和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，但冷戰思維、霸權主義、保護主義陰霾不散，新威脅新挑戰有增無減，世界進入新的動盪變革期，全球治理走到新的十字路口。

國家主席習近平主持「上海合作組織+」會議並發表講話。（香港01直播截圖）

歷史告訴我們，越是困難時刻，越要秉持和平共處的初心，堅定合作共贏的信心，堅持在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。

為此，我願提出全球治理倡議，同各國一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。

第一，奉行主權平等。堅持各國無論大小、強弱、貧富，都在全球治理中平等參與、平等決策、平等受益。推進國際關係民主化，提升發展中國家的代表性和發言權。

第二，遵守國際法治。全面、充分、完整遵守聯合國憲章宗旨和原則等公認的國際關係基本準則，確保國際法和國際規則平等統一適用，不搞「雙標」，不將少數國家的「家規」強加於人。

第三，踐行多邊主義。堅持共商共建共享的全球治理觀，加強團結協作，反對單邊主義，堅定維護聯合國地位和權威，切實發揮聯合國在全球治理中不可替代的重要作用。

第四，倡導以人為本。改革完善全球治理體系，保障各國人民共同參與全球治理、共享全球治理成果，更好應對人類社會面臨的共同挑戰，更好彌合南北發展鴻溝，更好維護世界各國共同利益。

第五，注重行動導向。堅持系統謀劃、整體推進，統籌協調全球行動，充分調動各方資源，打造更多可視成果，以務實合作避免治理滯後和碎片化。

各位同事！

上海合作組織在成立宣言和組織憲章中開宗明義指出，要推動國際政治經濟秩序朝着更加民主、公正、合理的方向發展。24年來，組織秉持互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」，堅持地區事務共商、平台機制共建、合作成果共享，提出並實施許多全球治理新理念，日益成為全球治理體系建設和改革的積極推動力量。

面對加速演進的世界百年未有之大變局，上海合作組織要發揮引領作用，當好踐行全球治理倡議的表率。

「上海合作組織+」會議。（香港01直播截圖）

我們要為維護世界和平穩定貢獻「上合力量」。各成員國着眼共同安全，締結長期睦鄰友好合作條約，高效開展安全合作，維護了區域穩定大局。我們要繼續堅持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，合力應對各類威脅挑戰，發揮好剛成立的應對安全威脅與挑戰綜合中心和禁毒中心作用，構築地區安全共同體，堅定做動盪世界中的穩定力量。

我們要為推動全球開放合作展現「上合擔當」。各成員國能源資源豐富、市場規模龐大、內生動力強勁，對世界經濟增長的貢獻率持續提升。我們要繼續堅持拆牆不築牆、融合不脫鈎，推進高質量共建「一帶一路」，推動經濟全球化朝着更加普惠包容的方向發展。

中方願積極分享超大規模市場機遇，持續實施面向上海合作組織大家庭的經貿合作高質量發展行動計劃。中方將成立中國－上海合作組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心，並在未來5年同上海合作組織其他國家一道實施新增「千萬千瓦光伏」和「千萬千瓦風電」項目。中方願同各方共同建設好人工智能應用合作中心，共享人工智能發展紅利。歡迎各方使用北斗衛星導航系統，請有條件的國家參與國際月球科研站建設。

我們要為弘揚全人類共同價值作出「上合示範」。各成員國人文交流亮點紛呈，民間往來密切熱絡，多樣文明競相綻放。我們要繼續促進文明交流互鑒，書寫不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段國家和平和睦和諧相處的璀璨篇章。

中方將辦好上海合作組織政黨論壇、綠色和可持續發展論壇、傳統醫學論壇。未來5年，中方將為上海合作組織其他國家治療500名先天性心臟病患者、實施5000例白內障手術、開展1萬例癌症篩查。

我們要為捍衛國際公平正義採取「上合行動」。各成員國秉持公正公道原則，建設性參與國際和地區事務，捍衛全球南方共同利益。我們要繼續旗幟鮮明反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義，擔當起推動世界多極化和國際關係民主化的中流砥柱。

中方支持上海合作組織同聯合國、東盟、歐亞經濟聯盟、亞信等多邊機制擴大合作，共同維護國際經貿秩序，共同完善全球和區域治理。

各位同事！

「執大象，天下往。」再過兩天，中方將在北京隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，很多同事都將出席。中方願同各方一道，勇擔大義、篤行大道，弘揚正確二戰史觀，堅定維護二戰勝利成果，讓推進全球治理體系變革、推動構建人類命運共同體的成果更多更好造福全人類！

謝謝大家。