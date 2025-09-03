中國閱兵｜13個徒步方隊亮相　海軍平均年齡最小　民兵均為女性

今日（9月3日）上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。本次閱兵共安排45個受閱徒步方隊及空中梯隊，首先接受檢閱的是13個徒步方隊。



儀仗方隊：第一個走過天安門廣場

儀仗方隊。（香港01直播截圖）

儀仗方隊護衛黨旗、國旗、軍旗，9月3日上午第一個走過天安門廣場。儀仗方隊按照「9＋12×17」隊形編組，由中國人民解放軍儀仗司禮大隊抽組而成。

2022年10月，解放軍儀仗大隊與解放軍軍樂團合併整編為中國人民解放軍儀仗司禮大隊，成為唯一一支擔負國家級儀仗司禮任務的部隊。

陸軍方隊：受閱隊員99%來自基層一線

陸軍方隊。（香港01直播截圖）

肩負着繼承和發揚陸軍光榮傳統和優良作風的崇高使命，陸軍方隊9月3日上午走過天安門廣場。陸軍方隊隊員涵蓋軍官、軍士、義務兵群體，99%來自基層一線，軍事專業包括裝甲、步兵、炮兵、防空、偵察、警衛、修理、駕駛等。

這個方隊抽組單位整體上以前身為八路軍、新四軍初創部隊的單位為主，涵蓋八路軍3個師、新四軍4個支隊。這些抽組單位既有合成、警衛等傳統部隊，又有特戰、陸航等新質作戰力量，是新型陸軍轉型重塑的「排頭兵」、換羽騰飛的「領頭雁」。

海軍方隊：受閱隊伍中平均年齡最小的方（梯）隊

海軍方隊。（香港01直播截圖）

踏浪蹈海，走向深藍。9月3日上午，海軍方隊經過天安門廣場。

作為這次閱兵隊伍中平均年齡最小的方（梯）隊，海軍方隊以青春昂揚的精神面貌、吃苦耐勞的訓練作風、堅韌不拔的戰鬥意志，向祖國和人民展示了新一代海軍官兵傳承紅色基因、擔當強軍重任的嶄新風貌。

海軍方隊由海軍某部牽頭組建。該部曾14次在天安門廣場接受檢閱。

空軍方隊：受閱隊員全部參加過高空跳傘

空軍方隊。（香港01直播截圖）

空天一體，攻防兼備。9月3日上午，空軍方隊以昂揚的面貌、整齊的步伐。亮相天安門廣場。空軍方隊受閱隊員全部參加過高空跳傘，70%以上隊員執行過大項演習演訓任務。

空軍方隊由空軍某部牽頭抽組。該部作為獨立兵種先後參加過16次閱兵，其前身曾參加平型關、百團大戰等戰役戰鬥。

火箭軍方隊：大國長劍「執劍人」

火箭軍方隊。（香港01直播截圖）

火箭軍方隊9月3日上午走過天安門廣場，展示大國長劍「執劍人」的風采。

火箭軍方隊受閱隊員中，有來自高技術專業崗位的工匠型、專家型、覆合型人才，有來自核常導彈部隊的導彈操作號手，也有來自施工和保障一線的任務官兵，以及院校學員。他們80%以上參加過實彈發射、作戰值班、戰備演訓等重大任務。

2015年12月，第二炮兵更名為火箭軍。作為中國戰略威懾的核心力量，火箭軍是我國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。

軍事航天部隊方隊：首次以戰略兵種名義接受檢閱

軍事航天部隊方隊。（香港01直播截圖）

軍事航天部隊方隊9月3日上午亮相閱兵場。這是軍事航天部隊首次以戰略兵種名義接受檢閱。

軍事航天部隊方隊由軍事航天部隊牽頭組建。

中央軍委調整軍事航天部隊領導管理關係一年多來，軍事航天部隊大力弘揚「兩彈一星」精神、載人航天精神，聚力備戰打仗，加快創新發展，提高安全進出和開放利用太空能力、增強太空危機管控和綜合治理效能，為更好和平利用太空全面提升履行使命任務能力。

網絡空間部隊方隊：首次接受檢閱

網絡空間部隊方隊。（香港01直播截圖）

網絡空間部隊方隊9月3日上午亮相天安門廣場。這是網絡空間部隊領導管理關係調整後，首次接受檢閱。

網絡空間部隊方隊由網絡空間部隊牽頭抽組，受閱隊員參加過對抗和實兵演練。訓練期間，他們叫響了「爭創一流方隊、鍛造網空尖兵」的戰鬥口號。

推進網絡空間部隊建設，大力發展網絡安全防御手段，對築牢國家網絡邊防，及時發現和抵御網絡入侵，捍衛國家網絡主權和信息安全具有重要意義。

信息支援部隊方隊：成立以來首次亮相閱兵場

信息支援部隊方隊。（香港01直播截圖）

信息支援部隊方隊9月3日上午接受檢閱。這是信息支援部隊成立以來首次亮相閱兵場。信息支援部隊方隊由信息支援部隊部分單位抽組而成。

信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐。組建1年多來，信息支援部隊堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域作戰任務。

聯勤保障部隊方隊：受閱隊員涵蓋軍隊各類型主體力量

聯勤保障部隊方隊。（香港01直播截圖）

聯勤保障部隊方隊9月3日上午走過天安門廣場，接受檢閱。聯勤保障部隊方隊隊員涵蓋軍官、軍士、義務兵、文職人員等軍隊各類型主體力量。男隊員背負單兵作戰突擊背包，女隊員背負新型衛生救治背包。

聯勤保障部隊是在改革強軍時代浪潮中應運而生的新質軍事力量，是實施聯勤保障和戰略戰役支援保障的主體力量，是中國特色現代軍事力量體系的重要組成部分。

武警部隊方隊：劈槍行進接受檢閱

武警部隊方隊。（香港01直播截圖）

9月3日上午，武警部隊方隊劈槍行進通過天安門廣場，接受檢閱。武警部隊方隊是劈槍行進受閱的兩支方隊之一，方隊主體由武警北京總隊抽組而成。

自上世紀八十年代重新組建以來，武警部隊在天安門廣場受閱均以武警北京總隊為主體，先後參加了慶祝中華人民共和國成立35周年、50周年、60周年、70周年閱兵，以及紀念抗戰勝利70周年閱兵。

預備役部隊方隊：受閱隊員覆蓋工農商學兵等各行各業

預備役部隊方隊。（香港01直播截圖）

佩戴着各軍兵種臂章，預備役部隊方隊隊員９月3日上午走過天安門廣場。

陸軍的草綠色、海軍的藍白條相間、空軍的天藍色、火箭軍的橙黃色、軍事航天部隊的深空藍、網絡空間部隊的賽博灰、信息支援部隊的量子紫、聯勤保障部隊的松枝綠，全軍8大軍兵種軍旗臂章在預備役部隊方隊中全部集齊。

方隊隊員由預備役旅團部隊抽組，覆蓋工農商學兵等各行各業。

民兵方隊：首次亮相以紀念抗戰勝利為主題的閱兵活動

民兵方隊。（香港01直播截圖）

代表全國廣大基幹民兵和普通民兵，肩負着展示新時代民兵風采重任的民兵方隊，9月3日上午走過天安門廣場，接受檢閱。

民兵方隊全部由女民兵組成。這是民兵首次亮相以紀念抗戰勝利為主題的閱兵活動。

民兵是中國「三結合」武裝力量的重要組成部分。抗日戰爭中，廣大民兵為抗戰勝利作出了不可磨滅的貢獻，譜寫了人民戰爭的不朽篇章。

維和部隊方隊：中國藍盔 大國擔當

維和部隊方隊。（香港01直播截圖）

頭戴藍色貝雷帽、脖系藍色絲巾，維和部隊方隊隊員9月3日上午走過天安門廣場，接受檢閱。

組建維和部隊方隊，既是對抗戰勝利的隆重紀念，又展現了中國履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。

從1990年首次派出5名軍事觀察員開始，中國軍隊參與聯合國維和行動已經35年，累計派遣超過5萬名維和官兵。中國藍盔已經成為聯合國維和行動的關鍵力量。