中國閱兵｜自主研製第五代隱形戰機　殲-35首現身

今日（9月3日）上午10時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場舉行。最矚目的中國自主研製第五代隱形戰機殲-35首度現身。



當日，殲擊機梯隊飛過天安門廣場上空，接受檢閱。梯隊由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成。

作為中國自主研制的新型隱身戰鬥機，殲-35A可以執行制空作戰任務及對地、對海多種突擊任務，是隱身與反隱身作戰體系的規模組成力量。

殲-20S飛機是中國自主研發的新型隱身多用途戰鬥機，具有串列雙座座艙。殲-20S飛行員表示，殲-20S的入列將重塑規則，徹底改變未來戰場。

殲-20A飛機是殲-20飛機的「升級版」，是未來空中作戰行動的尖刀力量。殲-16D是我國自主研制的新型電子戰飛機。

由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成的殲擊機梯隊飛過天安門廣場上空。

至於最矚目的中國自主研製第五代隱形戰機殲-35，隨著艦載機梯隊首度現身。艦載機梯隊由海軍航空兵某旅牽頭組建。這個旅是中國海軍組建的第一支艦載航空兵旅。

其中，中國自主研發的重型艦載戰鬥機殲-15T，適配電磁彈射系統，具備彈滑一體能力。

殲-15DH飛機是中國自主研發的艦載電子戰飛機。殲-15DT飛機是中國自主研發的彈滑兼容型艦載電子戰飛機。

作為中國自主研制的新型隱身艦載戰鬥機，殲-35飛機是海軍實現由近海防御型向遠海防衛型轉變的標誌性裝備。

由殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的艦載機梯隊飛過天安門廣場上空。

據近月流出多張彩排照片以及多個媒體預測，中國空軍版殲-35A和海軍艦載版的殲-35都會在閱兵出場，不過兩款機在外型上非常相似，要分辨都不容易。

殲-35三號機。（騰訊網）

據官媒介紹，兩款殲-35都是採用單座、雙引擎設計，以制空作戰為主、兼顧對面作戰。空軍版殲-35A去年年底在中國航展公開亮相，主要用來打擊敵方第三和四代的戰機、地面或海上的防空力量，更可以攔截轟炸機、巡航導彈等等。

據了解，殲-35A是多用途戰鬥機，也就是對空、對地、對海作戰都可以。

