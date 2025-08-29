中國閱兵｜由戰略核導彈到劃時代無人機　盤點逾20款或登場新軍備

9月3日，北京將舉行抗戰勝利80周年大閱兵，這次閱兵可以說是近年來最受國際關注的一次，官方更事先表明多款先進軍備將會首次在閱兵登場。



在7月下旬，殲-35空中編隊飛行的清晰照片罕見曝光，引發外界高度關注。（微博）

官方未公布閱兵裝備清單，我們就根據在網上曝光的彩排照片，以及媒體的分析預測，看看有什麼重大的新軍備可能會首次在閱兵登場，其中包括第五代隱形戰機、高超音速導彈、洲際導彈、無人機、無人潛艇，以及多種連型號都不清楚的神秘武器等等。

其中一款曝光的無人潛艇側身漆上了「AJX002」的編號。（ Defence Blog@X平台）

值得注意的是，官方說這次閱兵的裝備都是國產現役武器裝備，也就是都可以隨時上戰場。

第五代隱形戰機殲-35：劍指美國製F-35

首先看看最矚目的中國自主研製第五代隱形戰機殲-35。根據近月流出多張彩排照片以及多個媒體預測，中國空軍版殲-35A和海軍艦載版的殲-35將會在閱兵出場，不過兩款機在外型上非常相似，要分辨都不容易。

殲-35A亮相珠海航展。（視覺中國）

根據官媒介紹，兩款殲-35都是採用單座、雙引擎設計，以制空作戰為主、兼顧對面作戰。空軍版殲-35A去年年底在中國航展公開亮相，主要用來打擊敵方第三和四代的戰機、地面或海上的防空力量，更可以攔截轟炸機、巡航導彈等等。

專家又強調，殲-35A是多用途戰鬥機，也就是對空、對地、對海作戰都可以。

而艦載版殲-35就有「彈滑兼容」的特點，也就是在使用滑躍起飛或者彈射起飛的航母上都可以作戰。有報道分析，殲-35已經在航母服役，未來更加會成為中國最新航母福建艦的主力艦載機。

中國第三艘航空母艦福建艦。（新華社）

中航工業瀋陽所首席專家王永慶曾經表示，空軍版殲-35A和艦載版殲-35，都絕對有能力打敗美製F-35，是目前世界上最先進的五代機之一。

網上流傳「鷹擊-21」高超音速反艦彈道導彈出現在綵排中。（微博）

航母殺手：鷹擊高超音速反艦導彈

多款專為擊沉敵艦而設計的「鷹擊」系列反艦導彈曝光，報道指北京預料將會首次公開展示這些新型導彈。

艦載型「鷹擊-21」試射畫面。（微博＠中國戰略支援）

其中最受關注的是有「航母殺手」之稱的鷹擊-21高超音速反艦彈道導彈。解放軍曾經披露，艦載型鷹擊-21在末端攻擊階段的速度可以達到10馬赫，也就是10倍音速，現階段任何反導武器系統都無法攔截，即使不發生爆炸，都會對敵艦造成致命打擊。

轟-6K轟炸機參加2024年珠海航展掛載的應是「鷹擊-21」空射型導彈。（澎湃新聞）

據報道，鷹擊-21有艦載型和空射型版本。有美媒估計，鷹擊-21艦載型的射程為1000至1500公里，又估計中國轟炸機能夠在美國航母的防空圈外向美國航母從容發射鷹擊-21。

中國空軍2024年公布鷹擊-21空射型導彈的發射畫面。（澎湃新聞）

另外，包括鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19和鷹擊-20都被拍到出現在彩排上，估計都會登場。有專家指部分型號同樣是高超音速導彈。

「毀天滅地」的大殺器：東風-27、東風-5C、巨浪-3將登場？

在戰略導彈方面，外界關注新一代高超音速導彈東風-27、東風-5C陸基洲際導彈和巨浪-3潛射洲際導彈會不會登場，這幾款可以裝備核彈頭的超級大殺器目前都未曾曝光過，但已經備受討論多年。

2022年，官媒首次公開東風-17高超音速導彈發射的畫面。（影片截圖）

東風-17。（央視截圖）

解放軍第一款公開亮相的高超音速導彈東風-17在2019年國慶閱兵出場。報道指，根據2023年美國國防部機密文件外洩的內容，當時中國正研製東風-27。這款導彈射程達5000至8000公里，曾經在一次試射裡面在12分鐘內飛行2100公里。

東風-27有打擊關島的能力，美國國防部認為它極有可能突破現有美國導彈防禦系統。2024年美國國防部更加說，東風-27可能已經服役。

2015年9月3日，東風-5B在閱兵式上首次公開亮相。（VCG）

另一款可能出場的是東風-5C陸基洲際導彈。美媒2017年報道，中國進行了東風-5C試驗，試驗攜帶了10個分導式彈頭。

目前東風-5系列的東風-5B已經在2015年在閱兵登場，2019年閱兵同樣有出場，有分析指東風-5B射程已經達到1萬5000公里。

官媒曾經引述專家指，東風-5C的10個分導式彈頭可以在縱深幾百公里的區域內選擇要打擊的獨立目標，大幅提高突防能力和打擊效果。

央視近日發布一則影片，表示「新型巨浪導彈已露出廬山真面目」。影片內容為對2024年解放軍海軍發布的宣傳片《隱入深海》，其中出現高清晰度的「巨浪-2」潛射導彈發射場景。（影片截圖）

在海基核威懾力量方面，央視8月初發布一則影片，表示「新型巨浪導彈已露出廬山真面目」，似乎暗示將會有新型巨浪導彈在閱兵登場，不過要注意的是畫面中其實是已經公開過的巨浪-2。

中國的巨浪系列導彈是由潛艇發射，巨浪-2在2019國慶閱兵上出場。媒體曾報道，中國2018年首次成功試射巨浪-3潛射洲際導彈，近年再多次試射。

「巨浪-2」潛射彈道導彈在2019年10月1日的國慶閲兵上首次公開。（VCG）

2022年，時任美國太平洋艦隊司令更加表示，中國的六艘戰略核潛艇已經配備了巨浪-3，又指中國建造它們就是為了要威脅美國。

報道指，巨浪-3可以攜帶10個核彈頭，最遠射程超過1萬2千公里，射程覆蓋美國本土。隨著巨浪-3逐漸成熟，解放軍戰略核潛艇部隊將會獲得空前的水下核威懾能力。

殲-20系列戰機編隊被拍到為閱兵綵排。（inSky_1865@微博）

殲-20「黑武士」升級版、雙座版戰力躍升

第五代隱形戰機殲-20方面，升級版「黑武士」殲-20A和雙座版殲-20S都在彩排中出現。

殲-20A最突出的外觀特徵是黑色塗裝，外界推測是新一代隱身塗層，可以吸收更寬頻段的電磁波，隱身性能更好。

殲-20A。（觀察者網）

報道指，殲-20A已經換裝國產渦扇-15「峨眉」引擎，推力超越美製F-22戰機，並且同F-35戰機推力不相上下。

而殲-20S更是全球第一款雙座版第五代重型隱形戰機。專家指出，雙座第五代戰機可能有助於未來配合無人作戰系統的協同作戰，並且更靈活地應對日益複雜的現代空中戰場。

網上瘋傳的新照顯示，中國的全球第一款雙座5代戰機殲-20S似乎已服役。（NiKiTa_32156@X）

3款殲-20的外型異同。（觀察者網）

運輸機方面，換上4部國產渦扇-20引擎的運-20B大型運輸機預料會登場。同早期版本相比，運-20B最大起飛重量達220噸、最大載重量66噸，最大航程突破8000公里。除了兵力投送外，運-20B還可以運送導彈、裝甲戰車等重型裝備。

運-20B大型運輸機被拍到進行綵排飛行。（微博）

運-20B大型運輸機。（微博）

分析指，渦扇-20引擎的服役有重大意義，顯示中國擺脫對外國進口引擎的依賴。

此前西方衛星照片拍攝的準備參加閱兵的多型中國無人機。（空天力量）

即將於9月3日舉行紀念抗戰勝利80週年的盛大軍事閱兵，網路流出照片顯示將展出多款「忠誠僚機」型無人機。（網絡）

忠誠僚機：劃時代無人機改寫空戰規則

美媒指這次閱兵有至少5種被稱為「忠誠僚機」的作戰型無人機預料會登場。這類「忠誠僚機」並非傳統無人機，而是可以同有人戰機，例如殲-20一起作戰。

報道指，據網絡流傳的圖片，從外型推斷，其中一款同近年在中國航展出場的FH-97相似。

即將於9月3日舉行紀念抗戰勝利80週年的盛大軍事閱兵，網絡流出照片顯示將展出多款「忠誠僚機」型無人機。圖中為類似中國航天的FH-97無人機。（網絡）

分析認為，解放軍積極推進「有人-無人協同作戰」能力，雙座版殲-20S被視為理想的無人機控制平台，而空警-500預警機和轟-6轟炸機都可能參與無人機作戰系統。

美媒更形容，中國發展的忠誠僚機未來可用於陸基作戰或航母部署，成為新一代戰機的護衛和先鋒，將會改寫未來空戰模式。

在去年的中國航展上首次公開亮相的紅旗-19（HQ-19）。（央視）

地空防空導彈的天花板：紅旗-19反導系統

在去年中國航展上首次公開現身的紅旗-19反導系統，是被視為中國版「薩德增程型」的反彈道導彈防禦平台。

官媒指紅旗-19不止可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超音速導彈的能力，被視為地空防空導彈系統中的「天花板」。

美國軍事網站分析，紅旗-19可以攔截射程1000至3000公里的中程彈道導彈，能夠對抗美國在印太地區部署的中程導彈，並抵消印度的核威脅。

其中一款曝光的無人潛艇側身漆上了「AJX002」的編號，長達20米，直徑約1至1.5米，外型呈魚雷狀。（X平台）

多款神秘武器將現出真身：巨型無人潛艇、無人艇、坦克

這次閱兵還有不少連型號都不清楚的神秘武器在演練運輸過程中曝光。其中最受關注的是兩款巨型水下無人載具，其中一款無人潛艇長達20米，直徑約1至1.5米，外型呈魚雷狀，尺寸和外型與俄羅斯的核動力「海神」魚雷相似，後者被稱為「末日武器」，引發聯想。

演練中還出現了另外一款體型稍大的巨型水下無人載具，該款式被防水布覆蓋。（X平台）

另一款體型更大，但被防水布覆蓋，報道指採用了更加先進的X型舵。

在近日閱兵彩排中，發現一款可載人無人艇，出現在北京街頭。（X@Recon_surv）

另外，一款「可載人無人艇」首度曝光，被形容為「目前為止在公眾面前看到的最大無人船之一」。艦艇採用迷彩塗裝，艦艏位置安裝了遙控作戰系統。

一款新式中型坦克引起關注。（網絡圖片）

陸戰裝備方面，一款神秘中型新款坦克曝光，有分析猜測這款坦克裝備反導彈和反無人機黑科技，它的雷達和激光信號預警裝置可以構成360度全方向的偵測系統。

多款新式軍備在演練運輸途中曝光，引發關注。（網絡圖片）

台灣退役少將栗正傑近日在一個節目中展示一張曝光的照片，形容照片中的軍備為一款「完全看不透」的神秘武器。（影片截圖）

最後，以上這張圖片顯示的是一款最令人困惑的神秘巨型武器。台灣退役少將栗正傑在節目裡面用「完全看不透」來形容這款軍備。他說：「沒有槍、沒有炮，體積卻很大，以我軍旅經驗，都難以判斷用途」。

總結

這次閱兵展示的軍備可以說是中國軍事現代化的一次全面檢閱。可能展示的軍備方面，從第五代隱形戰機到高超音速導彈，從無人機群到水下無人載具，從新型坦克到反導系統，涵蓋海陸空各個作戰領域，體現了現代戰爭一體化聯合作戰的特點，中國軍工的發展速度令國際社會刮目相看，也顯示中國建構全方位、多層次的國防體系的努力。