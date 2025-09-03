中國閱兵｜展現外交｢朋友圈｣　普京、金正恩等26國元首齊聚北京

【編者按】今日（9月3日）上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。26國國家元首，以及各國政要、聯合國等國際組織負責人等出席本次慶祝活動，包括俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩、日本前首相鳩山由紀夫，以及韓國國會議長禹元植等。



本文轉載自官媒新華社旗下帳號《牛彈琴》。



今年的9月3日，毫無疑問，是一個歷史性的日子。

北京，盛大的勝利日閱兵式；26國領導人，親自來共襄盛舉。

這有什麼講究？

我看到，對於外國嘉賓，外交部的解釋是有三點，級別高，代表性強，參與面廣。

26國領導人親自出席，體現出各國對中方紀念活動的高度重視，以及對中國人民的友好情誼。

他們分別是：俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印度尼西亞總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統穆伊茲，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫，土庫曼斯坦總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，緬甸代總統敏昂萊。



來的都是客，但為什麼是這26國領導人？

名單非常有看頭，既體現了當前國際地緣政治的新變化，也展現出中國外交的活力和藝術。

真正的勝利，不僅是戰場上的凱旋，更是對和平的堅守與傳承。

第一，最受矚目的客人，毫無疑問是普京。

並不是說其他客人不尊貴，而是說論在國際政治舞台上的分量，尤其是考慮到二戰勝利日的大背景，普京，無疑是其中最重量級的嘉賓。

國際關系如同星辰運轉，既有恒定引力，也有動態平衡，唯有尊重彼此軌道才能共築星空和諧。

普京先去天津，參加了上合峰會；然後坐車來到北京，參份量利日閱兵。

中俄關系，確實很不一般。

據俄方指，2025年9月2日在會談後，普京前往習近平的私人官邸，兩人舉行小範圍茶敘。圖為中俄官員在習近平私人官邸外步行（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

普京抵達端門。

第二，最特殊的客人，80後的金正恩。

應該也是唯一一個，坐專列來到北京的客人。

看外界的評價，這還是他第一次出席多邊外交活動。

10年前，韓國總統樸槿惠來了；10年後，金正恩同志來了。

歷史總是以特殊的方式輪回，每一次轉折都蘊含著某種深刻的啟示。

各國政要陸續抵達端門。

第三，中亞鄰國領導人，連袂到訪。

看了一下，中亞五個斯坦國，總統全部到齊。

他們和普京一樣，參加完上合峰會，然後到北京。

中國和中亞關系，也正漸入佳境。

近者悅，遠者來，這是千年東方智慧在現代國際關系中的生動實踐。

第三，這兩國同來，多少有些意外。

他們是阿塞拜疆總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕什尼揚。

阿塞拜疆和亞美尼亞，不久前又打了一仗。雖然最後握手言和，但關系多少疙疙瘩瘩。

但這兩國領導人，不僅共同參加天津上合峰會，還轉道北京出席閱兵式。

至少說明一點，中國起到的和平作用。

仇恨只能建造圍墻，而對話卻能搭建橋梁。真正的智慧不在於分清敵友，而在於化敵為友。

第四，周邊陸地鄰國，只缺少了三個。

看了一下，有蒙古，有巴基斯坦，有越南、老撾、緬甸，有尼泊爾。

只缺少了三個。

印度，不丹，阿富汗。

莫迪開完上合峰會就回國了。對印度來說，可能覺得再去北京看閱兵式，確實尺度太大了。

當然，我看到，印度也解釋，日本也是朋友，不想太刺激日本。

這話說得？但也很印度，還讓日本感到，欠了印度一份人情。

不丹與中國沒有外交關系，外交受印度控制，不來很正常。

阿富汗變天後，中阿保持務實外交關系，但中國尚未正式承認塔利班政府，不來也很正常。

周邊外交，確實是中國外交的一大亮點。

地緣政治如同一盤多維棋局，每一步都需審時度勢，既要著眼當下，也要布局未來。

第五，亞洲的幾個老朋友，也來了。

馬來西亞總理安瓦爾，馬爾代夫總統穆伊茲。

他們不是陸地鄰國，但他們與中國關系，也都是老朋友。

值得一提的是，孟加拉國去年政變，目前是臨時政府，但它派來了臨時政府代表、國家安全顧問。

新加坡派了副總理。

菲律賓和泰國沒人來，考慮到當下中菲關系，以及泰國政局的動蕩，都可以理解。

但至少說明一點，哪怕日本的阻擾，這些亞洲國家都很清楚，誰是正義，誰是勝利者。

歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。只有正視歷史，才能超越歷史；只有銘記過去，才能避免重蹈覆轍。

第六，伊朗朋友來了，還有句中文。

作為中東大國，伊朗總統佩澤希齊揚，先參加天津上合峰會，然後坐高鐵來到北京。

尤其讓人矚目的，伊朗最高領袖哈梅內伊日前還罕見地用中文發了一條推文。

推文說，伊朗與中國作為亞洲東西兩翼的文明古國，既有著深厚的歷史底蘊，更具備重塑地區乃至全球格局的變革性力量。全面落實兩國戰略合作協議的各項內容，必將為這一進程奠定堅實基礎。

上合組織也很夠一起，最後發表的《天津宣言》，有一句話點名道姓指出：成員國強烈譴責以色列和美國於2025年6月對伊朗發動的軍事侵略……

所以，佩澤希齊揚肯定會來北京。

第七，來自非洲的朋友，不簡單。

兩位，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦。

薩蘇很友好，姆南加古瓦更與中國有特殊淵源。

去年訪華時，我看央視視頻，中國領導人感慨地對他說了一句：你是中國人民的老朋友、好朋友、真朋友。

這樣的評價，非常罕見，可以說是最頂級了的。

1942年出生的姆南加古瓦，曾是爭取津巴布韋獨立解放的游擊戰士。他的戰鬥技能，則與一所中國學校密切相關。

1964年，他和4名游擊戰士來到中國，在南京陸軍指揮學院接受了嚴格的訓練。從某種程度上說，這改變了姆南加古瓦的一生。

去年訪華時，他專程回到母校，感慨地說，「很高興又能回到這里。當時我們總共有5個人，只有我活到了現在。我們在中華人民共和國培養了自己的革命（精神）。」

真正的友誼超越時空，在歲月的長河中愈發珍貴。

第八，還有來自拉美的老朋友。

這是26國領導人中，最遙遠的國度。

他就是古巴領導人迪亞斯-卡內爾。

古巴和中國的關系，全世界都很清楚。中國舉辦盛大勝利日慶典，古巴肯定要來共襄盛舉。

第九，不得不說，這兩位歐洲客人是英雄。

誰？

塞爾維亞總統武契奇，

斯洛伐克總理菲佐。

他們還與白俄羅斯總統盧卡申科不一樣，他們來自歐洲中心地帶，他們承受西方國家的巨大壓力。

但他們還是義無反顧來了。

各國領導人抵達端門。

我看到，作為歐盟成員國斯洛伐克總理的菲佐，還感慨地說，他來中國出席活動，是因為他「尊重反法西斯鬥爭的每一位犧牲者。出於這一尊重，過去我曾在莫斯科、諾曼底和華盛頓的紀念碑前，充滿敬意地佇立。本周，這份敬意也將延伸到北京」。

他還說：「我個人感到遺憾，我承認我不理解，為什麼在歐盟國家當中，只有斯洛伐克會出席北京的活動。新的世界秩序、多極世界的新規則、新的權力平衡正在建立中，這對世界穩定極為重要。參與這樣的討論，就意味著要支持對話，而不是扮演一個被冒犯的小孩子的角色。但這正是歐盟及其代表目前的行為方式。」

勇氣不是沒有恐懼，而是在恐懼面前依然選擇做正確的事。

第十，最讓人驚喜的，印尼總統還是來了。

印尼總統普拉博沃，本來已表達歉意，因為國內的動蕩，不來北京了。

但我們驚喜的發現，9月3日淩晨，他乘專機來到了北京。

他是最晚到的一個，這確實是驚喜。

至少說明兩點，1，印尼局勢可控；2，中印尼關系不一般。

最後的到來，往往最值得驚喜，真正的友誼，經得起時間的考驗。

最後，怎麼看？

還是很感慨的。

這是一個歷史性的時刻，紀念的是80年的永遠無法忘記的日子，26國領導人到訪，從一個更宏大背景看，也反映了一個國家選擇的崛起道路。

當年英國稱霸世界，靠的是殖民體系；

美國稱霸世界，靠的是盟國體系；

中國崛起，但不稱霸，靠的是什麼？

靠的就是和平發展，是愈來愈大的朋友圈。

在古代，形容一個中央王朝強大，往往用六個字：近者悅、遠者來。

近悅遠來，萬方輻輳，這其實就是中國正展現出的風采。當然，內修文德，外服友邦，不可偏廢。政通人和，百姓安樂，自然更有底氣和信心。

但中國的發展，不可阻擋。

長安街上列陣的現代化人民軍隊，既是對歷史的致敬，更是對未來的宣誓。

我相信，總有一天，西方國家，包括美國和日本在內，都可能來參加勝利日慶典。

因為這紀念的是不能忘卻的歷史，這是對當下國際秩序最大的尊重。

什麼時候日本領導人來了，就像德國領導人出席法國慶典一樣，日本才算走出了歷史的迷思，實現了與亞洲國家真正的和解。

真正的強大，不是讓世界屈服於你的意志，而是讓和平成為共同的追求。