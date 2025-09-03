中國閱兵｜展現外交｢朋友圈｣ 普京、金正恩等26國元首齊聚北京
【編者按】今日（9月3日）上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。26國國家元首，以及各國政要、聯合國等國際組織負責人等出席本次慶祝活動，包括俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩、日本前首相鳩山由紀夫，以及韓國國會議長禹元植等。
本文轉載自官媒新華社旗下帳號《牛彈琴》。
今年的9月3日，毫無疑問，是一個歷史性的日子。
北京，盛大的勝利日閱兵式；26國領導人，親自來共襄盛舉。
這有什麼講究？
我看到，對於外國嘉賓，外交部的解釋是有三點，級別高，代表性強，參與面廣。
26國領導人親自出席，體現出各國對中方紀念活動的高度重視，以及對中國人民的友好情誼。
他們分別是：俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印度尼西亞總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統穆伊茲，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫，土庫曼斯坦總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，緬甸代總統敏昂萊。
來的都是客，但為什麼是這26國領導人？
名單非常有看頭，既體現了當前國際地緣政治的新變化，也展現出中國外交的活力和藝術。
真正的勝利，不僅是戰場上的凱旋，更是對和平的堅守與傳承。
第一，最受矚目的客人，毫無疑問是普京。
並不是說其他客人不尊貴，而是說論在國際政治舞台上的分量，尤其是考慮到二戰勝利日的大背景，普京，無疑是其中最重量級的嘉賓。
國際關系如同星辰運轉，既有恒定引力，也有動態平衡，唯有尊重彼此軌道才能共築星空和諧。
普京先去天津，參加了上合峰會；然後坐車來到北京，參份量利日閱兵。
中俄關系，確實很不一般。
第二，最特殊的客人，80後的金正恩。
應該也是唯一一個，坐專列來到北京的客人。
看外界的評價，這還是他第一次出席多邊外交活動。
10年前，韓國總統樸槿惠來了；10年後，金正恩同志來了。
歷史總是以特殊的方式輪回，每一次轉折都蘊含著某種深刻的啟示。
第三，中亞鄰國領導人，連袂到訪。
看了一下，中亞五個斯坦國，總統全部到齊。
他們和普京一樣，參加完上合峰會，然後到北京。
中國和中亞關系，也正漸入佳境。
近者悅，遠者來，這是千年東方智慧在現代國際關系中的生動實踐。
第三，這兩國同來，多少有些意外。
他們是阿塞拜疆總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕什尼揚。
阿塞拜疆和亞美尼亞，不久前又打了一仗。雖然最後握手言和，但關系多少疙疙瘩瘩。
但這兩國領導人，不僅共同參加天津上合峰會，還轉道北京出席閱兵式。
至少說明一點，中國起到的和平作用。
仇恨只能建造圍墻，而對話卻能搭建橋梁。真正的智慧不在於分清敵友，而在於化敵為友。
第四，周邊陸地鄰國，只缺少了三個。
看了一下，有蒙古，有巴基斯坦，有越南、老撾、緬甸，有尼泊爾。
只缺少了三個。
印度，不丹，阿富汗。
莫迪開完上合峰會就回國了。對印度來說，可能覺得再去北京看閱兵式，確實尺度太大了。
當然，我看到，印度也解釋，日本也是朋友，不想太刺激日本。
這話說得？但也很印度，還讓日本感到，欠了印度一份人情。
不丹與中國沒有外交關系，外交受印度控制，不來很正常。
阿富汗變天後，中阿保持務實外交關系，但中國尚未正式承認塔利班政府，不來也很正常。
周邊外交，確實是中國外交的一大亮點。
地緣政治如同一盤多維棋局，每一步都需審時度勢，既要著眼當下，也要布局未來。
第五，亞洲的幾個老朋友，也來了。
馬來西亞總理安瓦爾，馬爾代夫總統穆伊茲。
他們不是陸地鄰國，但他們與中國關系，也都是老朋友。
值得一提的是，孟加拉國去年政變，目前是臨時政府，但它派來了臨時政府代表、國家安全顧問。
新加坡派了副總理。
菲律賓和泰國沒人來，考慮到當下中菲關系，以及泰國政局的動蕩，都可以理解。
但至少說明一點，哪怕日本的阻擾，這些亞洲國家都很清楚，誰是正義，誰是勝利者。
歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。只有正視歷史，才能超越歷史；只有銘記過去，才能避免重蹈覆轍。
第六，伊朗朋友來了，還有句中文。
作為中東大國，伊朗總統佩澤希齊揚，先參加天津上合峰會，然後坐高鐵來到北京。
尤其讓人矚目的，伊朗最高領袖哈梅內伊日前還罕見地用中文發了一條推文。
推文說，伊朗與中國作為亞洲東西兩翼的文明古國，既有著深厚的歷史底蘊，更具備重塑地區乃至全球格局的變革性力量。全面落實兩國戰略合作協議的各項內容，必將為這一進程奠定堅實基礎。
上合組織也很夠一起，最後發表的《天津宣言》，有一句話點名道姓指出：成員國強烈譴責以色列和美國於2025年6月對伊朗發動的軍事侵略……
所以，佩澤希齊揚肯定會來北京。
第七，來自非洲的朋友，不簡單。
兩位，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦。
薩蘇很友好，姆南加古瓦更與中國有特殊淵源。
去年訪華時，我看央視視頻，中國領導人感慨地對他說了一句：你是中國人民的老朋友、好朋友、真朋友。
這樣的評價，非常罕見，可以說是最頂級了的。
1942年出生的姆南加古瓦，曾是爭取津巴布韋獨立解放的游擊戰士。他的戰鬥技能，則與一所中國學校密切相關。
1964年，他和4名游擊戰士來到中國，在南京陸軍指揮學院接受了嚴格的訓練。從某種程度上說，這改變了姆南加古瓦的一生。
去年訪華時，他專程回到母校，感慨地說，「很高興又能回到這里。當時我們總共有5個人，只有我活到了現在。我們在中華人民共和國培養了自己的革命（精神）。」
真正的友誼超越時空，在歲月的長河中愈發珍貴。
第八，還有來自拉美的老朋友。
這是26國領導人中，最遙遠的國度。
他就是古巴領導人迪亞斯-卡內爾。
古巴和中國的關系，全世界都很清楚。中國舉辦盛大勝利日慶典，古巴肯定要來共襄盛舉。
第九，不得不說，這兩位歐洲客人是英雄。
誰？
塞爾維亞總統武契奇，
斯洛伐克總理菲佐。
他們還與白俄羅斯總統盧卡申科不一樣，他們來自歐洲中心地帶，他們承受西方國家的巨大壓力。
但他們還是義無反顧來了。
我看到，作為歐盟成員國斯洛伐克總理的菲佐，還感慨地說，他來中國出席活動，是因為他「尊重反法西斯鬥爭的每一位犧牲者。出於這一尊重，過去我曾在莫斯科、諾曼底和華盛頓的紀念碑前，充滿敬意地佇立。本周，這份敬意也將延伸到北京」。
他還說：「我個人感到遺憾，我承認我不理解，為什麼在歐盟國家當中，只有斯洛伐克會出席北京的活動。新的世界秩序、多極世界的新規則、新的權力平衡正在建立中，這對世界穩定極為重要。參與這樣的討論，就意味著要支持對話，而不是扮演一個被冒犯的小孩子的角色。但這正是歐盟及其代表目前的行為方式。」
勇氣不是沒有恐懼，而是在恐懼面前依然選擇做正確的事。
第十，最讓人驚喜的，印尼總統還是來了。
印尼總統普拉博沃，本來已表達歉意，因為國內的動蕩，不來北京了。
但我們驚喜的發現，9月3日淩晨，他乘專機來到了北京。
他是最晚到的一個，這確實是驚喜。
至少說明兩點，1，印尼局勢可控；2，中印尼關系不一般。
最後的到來，往往最值得驚喜，真正的友誼，經得起時間的考驗。
最後，怎麼看？
還是很感慨的。
這是一個歷史性的時刻，紀念的是80年的永遠無法忘記的日子，26國領導人到訪，從一個更宏大背景看，也反映了一個國家選擇的崛起道路。
當年英國稱霸世界，靠的是殖民體系；
美國稱霸世界，靠的是盟國體系；
中國崛起，但不稱霸，靠的是什麼？
靠的就是和平發展，是愈來愈大的朋友圈。
在古代，形容一個中央王朝強大，往往用六個字：近者悅、遠者來。
近悅遠來，萬方輻輳，這其實就是中國正展現出的風采。當然，內修文德，外服友邦，不可偏廢。政通人和，百姓安樂，自然更有底氣和信心。
但中國的發展，不可阻擋。
長安街上列陣的現代化人民軍隊，既是對歷史的致敬，更是對未來的宣誓。
我相信，總有一天，西方國家，包括美國和日本在內，都可能來參加勝利日慶典。
因為這紀念的是不能忘卻的歷史，這是對當下國際秩序最大的尊重。
什麼時候日本領導人來了，就像德國領導人出席法國慶典一樣，日本才算走出了歷史的迷思，實現了與亞洲國家真正的和解。
真正的強大，不是讓世界屈服於你的意志，而是讓和平成為共同的追求。