中國閱兵｜新型武器參閱　涉及無人智能、水下作戰、高超聲速等

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。本次閱兵，除了常規軍人方陣和武器展示之外，還將在傳統武器的裝備基礎上，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。



紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。（新華社）

當日，水下兵器方隊由海軍某部牽頭抽組成立，受閱的4型裝備，具備自主探測、立體毀傷的作戰能力。其中，輕型魚雷是新一代輕型反潛魚雷，助飛魚雷是火箭助飛反潛魚雷，重型魚雷是潛射制導魚雷，這3型魚雷均為中國自主研發，可打擊水面艦艇、摧毀水下目標。新型特種水雷能夠自主識別、自主攻擊，是扼守要衝、奇襲制敵的「鎮海神兵」。

反無人機方隊由陸軍某合成旅和空軍地空導彈某旅混編，這兩支部隊都是經過戰火硝煙淬煉的英雄部隊。受閱的反無彈炮系統、高能激光武器、高功率微波武器等成體系建設，可攔截無人機、巡飛彈等目標，既能軟殺傷，又能硬摧毀，是反制無人機的強大「鐵三角」。

反無人機方隊接受檢閱。（新華社）

網絡空間作戰方隊由網絡空間部隊抽組編成，受閱的4型裝備集指揮控制、偵察感知、網電對抗於一體，具有技術先進、體系集成、快速應變等特點，是築牢網絡邊防、賦能聯合作戰的新銳力量，是解放軍軍新質戰鬥力生成的重要增長點。

絡空間作戰方隊接受檢閱。（新華社）

電子對抗方隊由軍事航天部隊某基地某大隊、北部戰區陸軍某部等抽組，受閱的5型電子對抗骨幹裝備，能夠全頻偵控、精準壓制，具備空天防抗、破網斷鏈作戰能力，是制勝多域聯合戰場的利器。這些受閱裝備均為解放軍軍自主研發，是現役電子對抗主戰裝備，形成了「偵、攻、防」三位一體電子戰能力，是搶佔戰場先機的「電磁利劍」。

電子對抗方隊接受檢閱。（新華社）

信息支援方隊由信息支援部隊牽頭抽組成立，受閱裝備由戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、信息融合車組成，能夠快速構建新型網信體系、有力支撐聯合作戰。

信息支援部隊是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系；按照體系融合、全域支撐的戰略要求，建設符合現代戰爭要求、具有我軍特色的網絡信息體系，高質量推動體系作戰能力加速提升。

信息支援方隊接受檢閱。（新華社）

陸上無人作戰方隊由陸軍第71集團軍為主抽組，受閱裝備為偵打突擊、掃雷排爆、班組支援等無人戰車。偵打突擊無人車是一款可遂行多樣化軍事任務的新型無人裝備，是現代無人裝備融入現有作戰體系的重要組成部分；掃雷排爆無人車遂行掃雷排爆、通路開辟等任務，能夠融入現有作戰體系；班組支援無人車與步兵共同構成班組作戰單元，遂行彈藥給養、物資器材伴隨保障等任務，必要時執行傷員輸送等任務。

陸上無人作戰方隊的裝備。（新華社）

陸上無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

海上無人作戰方隊由海軍某部牽頭組建，受閱的新型無人潛航器、無人艇、無人布雷系統，具備隱蔽布放封鎖、自主探測識別、集群組網攻擊等作戰能力，是海上作戰的「奇兵利器」。

海上無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

海上無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

空中無人作戰方隊以海軍某團和空軍航空兵某團為主體抽組建成，方隊新型察打一體無人機、無人僚機、艦載無人直升機等裝備，可隱蔽出擊、廣域覆蓋、自主協同，創新未來空戰新樣式。受閱的5型7種裝備，是中國自主研製的新型空中無人裝備，具備陸基、艦基作戰能力，主要執行戰場偵察、監視、打擊等多樣化作戰任務。

空中無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

空中無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

空中無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

高超聲速導彈方隊由火箭軍、空軍相關單位按照實戰化編組，受閱官兵全部來自關鍵崗位和一線戰位。受閱的鷹擊-21、東風-17、東風-26D導彈，飛行速度快、突防能力強、命中精度高，是具備全天候作戰能力的新型殺手鐧。

鷹擊-21（YJ-21）是高超音速反艦導彈，被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一，一直是被認為是解放軍海軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。