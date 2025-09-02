中國二戰受害者家屬代表向日外務省遞交申訴書　要求日方正式道歉

今年是中國抗日戰爭勝利80周年，亦是世界反法西斯戰爭勝利80周年。為了應對日本部分政客長期企圖歪曲歷史、否認戰爭罪責，9月1日，中國抗日戰爭歷史史實維護會組織以二戰期間中國民間戰爭受害者遺屬為代表的訪日代表團，在東京向日本外務省遞交了申訴書，要求日本政府正式向中國人民及侵略戰爭民間受害者道歉。



中國抗日戰爭歷史史實維護會秘書長管建強表示，他們主要是要求日本道歉。就是要求日本政府真誠地反省自己的責任，來向受害者道歉。細菌戰受害者遺屬馬燕表示，訴求是日本政府要擔起它作為戰爭侵害國家的責任，「它侵略中國，而且它是戰敗的。它不是終止戰爭的、它不是在真正地去道歉、去真正認罪悔改」。

中國二戰受害者家屬代表向日外務省遞交申訴書。（央視新聞）

日方人士方面，日本社會民主黨黨首、國會參議員福島瑞穗以及日本細菌戰問題研究專家森正孝等有識之士出席活動。就部分日本政客企圖掩蓋和淡化侵華歷史，他們皆認為當局應該正視侵略歷史，以史為鑒，避免重蹈覆轍。

日本社民黨黨首福島瑞穗。（央視新聞）

其中，日本細菌戰問題研究專家森正孝表示，中國的受害者家屬來到日本，並直接向日本外務省提出申訴，用中國的受害者家屬自己的聲音訴說他們的祖輩到底經歷了什麽，這非常有意義。日本社民黨黨首福島瑞穗則指出，歷史事實是不容否認的。日本政府應該真誠地承認過去的歷史，並讓日本社會了解這些歷史，否則的話，日本就很難開創未來。